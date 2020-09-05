Китай сделал миру предложение по выходу из глобального экономического кризиса

Си Цзиньпин заговорил об инклюзивности и пообещал, что КНР будет неуклонно расширять свою открытость для внешнего мира.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на Китайском международном саммите по торговле услугами, обозначив пути совместного преодоления всемирного экономического кризиса, который сложился в связи с пандемией Covid-19.

"Во-первых, все страны должны сообща формировать открытую и инклюзивную среду для сотрудничества", – передает слова Си Цзиньпина китайское информагентство "Синьхуа", в пятницу, 4 сентября.

Для этого, по словам лидера КНР, необходимо создать международные торговые платформы, "открытые площадки", где разные государства смогли бы продемонстрировать свои новые разработки и прорывы в сфере торговли услугами.

Си Цзиньпин подчеркнул, что сегодня в мире происходят серьезные изменения, "невиданные за столетие", а глобальная пандемия коронавируса их только ускорила. В частности, экономическая глобализация столкнулась с таким противодействием, как протекционизм, а международная торговля и инвестиции резко сократились.

Со своей стороны, в этом направлении Китай "продолжит упрощать доступ на рынок в секторе услуг и активно наращивать импорт услуг высокого качества".

Во-вторых, совместно активизироваться и придавать новый импульс сотрудничеству с опорой на инновации. В числе прочего, "чтобы сохранить жизнеспособность мировой экономики", Китай намерен форсировать международное сотрудничества в цифровой сфере, а также способствовать усилению защиты интеллектуальной собственности и энергично содействовать развитию цифровой экономики.

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В-третьих, Си Цзиньпин призвал все страны действовать сообща и совместно создать "взаимовыгодную и беспроигрышную ситуацию сотрудничества".

"Китай будет в полной мере использовать различные платформы, такие как Китайская международная выставка торговли услугами и Китайская международная выставка импорта, для продвижения политики и обмена опытом, установления и развития диверсифицированных партнерских отношений между правительствами, международными организациями, бизнес-ассоциациями и предприятиями, а также для поддержки формирования сферы глобальных услуг", – отметил китайский лидер.

Напомним, в конце июля госсекретарь США Майк Помпео, выступая в президентской библиотеке США в штате Калифорния, заявил, что Китй является новой тиранией и призвал свободный мир на борьбу с ней.

Как мы сообщали ранее, пандемия коронавируса стала камнем преткновения экономической глобализации, а усиление экономической и военной мощи Китая уже привело политические элиты США к твердому решению лишить Пекин доступа к интеллектуальной собственности и высоким технологиям.