Удар по ценам: депутаты поддержали снижение НДС для значительной части аграриев

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 3656, который устанавливает пониженную ставку НДС для операций внутри страны и импорте таких видов аграрной продукции (сырья):

молоко цельное;

живые крупный рогатый скот и свиньи;

пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, овес;

соевые бобы;

семена льна, рапса, подсолнечника и прочих масличных культур;

сахарная свекла.

Глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев написал, что это было "непростое решение". Он поддержал законопроект, так как считает, что эта тема нуждается в дискуссии. "Ко второму чтению необходимо существенно обсудить с бизнесом. Уже получили первую реакцию. И негативную, и позитивную. Будем изучать, бизнесу просьба принять активное участие. У нас семь дней на подачу предложений", – пояснил депутат.

Напомним, 15 сентября Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект № 3851 о снижении ставки НДС до 7% для представителей культуры, туризма и креативных индустрий.

«Поскольку в нашей сфере преимущественно работают в офлайне и в онлайн перейти чрезвычайно сложно, мы считаем, что театральные, оперные, балетные, музыкальные, концертные и другие представления, поставки фильмов и так далее могут облагаться ставкой НДС в размере 7%», – сказал министр культуры Александр Ткаченко.

Предлагается также установить временно, до 1 января 2023 года, ставку НДС на уровне 7% для операций по поставке услуг временного размещения, предоставляемых отелями, из-за чрезвычайно больших затрат, которые понесла эта отрасль во время карантина.