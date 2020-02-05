Утром деньги, вечером фильмы. Как отразится введение НДС на ценах в Google Play и контенте Netflix

В конце декабря в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №2634 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который предполагает 20% налогообложение электронных услуг, предоставляемых физическим лицам компаниями-нерезидентами Украины. Под услугами подразумевается доступ к музыке и видео, облачным технологиям и программному обеспечению (и его обновлениям), играм и рекламным услугам в Интернете и мобильных приложениях. Под такое описание подходят, например, приложения в магазине Google Play или контент того же Netflix. Фокус разбирался с экспертами и депутатами, когда введут новшество и к чему оно приведет.

Платить за фильмы, рекламу и игры

Американский стриминговый сервис Netflix работает в Украине всего 4 года, но уже оказался под угрозой блокировки. Такая судьба может постичь любые иностранные СМИ с платным доступом, в случае отказа выполнять нормы обязательной регистрации, предусмотренной законопроектом "О медиа". Уверенность в том, что государство решится на подобный шаг, озвучил заместитель председателя комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев и даже пообещал в случае чего идти в европейские суды.

Понадобятся ли такие крутые меры, как блокировка и дойдет ли дело до Netflix, покажет время, но одно очевидно: отечественные законодатели решили внимательнее присмотреться к американским технологическим гигантам. Уже в ближайшем будущем Facebook, YouTube, Google и других в Украине собираются обложить НДС.

Соответствующий законопроект (№2634) был зарегистрирован в ВР только в конце декабря прошлого года. Он предусматривает введение 20-процентного НДС на электронные услуги, предоставляемые физическим лицам компаниями-нерезидентами Украины. Под услугами подразумевается доступ к музыке и видео, облачным технологиям и программному обеспечению (и его обновлениям), играм и рекламным услугам в Интернете и мобильных приложениях. Под такое описание подходят, например, приложения в магазине Google Play или контент того же Netflix.

В счет не идут услуги, которые заказываются через интернет, но предоставляются вне его пределов, ПО на физических носителях, а также услуги предоставления доступа к самой Сети.

Подтверждать, что той или иной услугой пользуется именно украинский пользователь, предполагается при помощи данных о его местоположении: коду страны на SIM-карте, местонахождении провайдера, устройства или банка, при помощи которого осуществляется оплата.

Компании-нерезиденты должны будут зарегистрироваться, как плательщики НДС, если по результатам предыдущего календарного года общая сумма от операций по предоставлению услуг совокупно будет превышать сумму эквивалентную 1 млн грн (рассчитывается по официальному курсу гривны к иностранной валюте). В противном случае компании ожидает штраф в размере 8,5 тысяч гривен.

Три миллиарда для бюджета

Даниил Гетманцев, автор законопроекта, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил Фокусу, что законопроект не является приоритетным и пока еще не прошел даже рассмотрение в комитете Рады. То есть – в ближайшее время выносить его в сессионный зал на голосование не планируется.

«На самом деле, эта деятельность облагается налогом и сейчас. Те предприятия, которые предоставляют подобные услуги на таможенной территории Украины, должны платить НДС. А эти не платят. И это проблема. Потому что получается, что лица, которые являются резидентами – платят, а лица, которые нерезиденты, – не платят. А почему? Мы что хотим каким-то образом помогать транснациональным корпорациям?», – задается вопросом глава комитета.

Гетманцев считает, что большие корпорации не платят потому, что отсутствует четкий и простой механизм, который позволял бы добросовестным налогоплательщикам платить этот налог. А поможет им простая регистрация, уплата налога без физического присутствия на территории Украины.

На какую сумму Вы рассчитываете пополнить бюджет этим налогом?

О цифрах мы можем говорить по данным рекламистов. Их данные – только от рекламы бюджет получит около трех миллиардов гривен. Мы еще предлагаем обложить налогом и информационные услуги, и доступ к сайтам, поставку фильмов. Поэтому сумма будет еще больше.

Вы уже думали, как введение этого платежа повлияет на потребителей?

Разговор, повысятся ли цены на эти сервисы – дискуссионный. Мы не можем сказать однозначно. Возможно, повысятся на какие-то, а на другие – нет. Однако, во-первых, мы должны понимать, что речь идет не об услугах первой необходимости. Во-вторых, об услугах, которые при поставке украинскими резидентами облагаются НДС. В-третьих, переложение налога – вопрос не налогообложения, а ценообразования на рынке в некий момент. Поэтому то, что платить налоги с этого вида услуг – справедливо, мы понимаем. Что неправильно, когда не резиденты их не платят – понимаем. Соответственно вводим этим законопроектом удобный и простой механизм уплаты НДС нерезидентами.

Заплатил НДС, заплати и за прибыль?

Чем введение налога обернется для простых потребителей, вместо депутата доступно пояснил Вячеслав Черкашин, эксперт Реанимационного пакета реформ: «Оборотной и неприятной стороной процесса будет как минимум 20% увеличение стоимости легальных цифровых услуг для украинцев (уплата налога и издержек администрирования). Производитель, скорее всего, переложит издержки на конечного потребителя».

Но в целом эксперт поддерживает инициативу введения НДС на электронные услуги: «Вариант полностью вписывается в общеевропейские правила взимания налога. НДС так устроен, что его надо платить либо по месту производства товара, либо по месту потребления. Касательно услуг есть общий принцип, что платится по месту потребления. В нашем случае – это Украина. Цифровые гиганты не платят по месту производства, значит, автоматически обязаны уплачивать в Украине. С идеологической точки зрения на этом вопрос закрыт», – говорит Черкашин.

Эксперт так же считает, что для таких гигантов, как Google проблем не будет. Скорее всего, они откроют представительства в Украине – небольшие офисы и наймут несколько людей, которые будут этим заниматься. Это самый простой вариант. В результате, по словам нашего собеседника, то, что должно получать государство, оно получит.

Но Вячеслав Черкашин увидел в законопроекте другую существенную недоработку, которая может значительно усложнить жизнь бизнесу.

«Уплата НДС – это признание иностранной компанией того, что она получает доходы украинского происхождения, – разъясняет эксперт. – А доходы украинского происхождения автоматически заставят украинскую компанию регистрироваться плательщиком налога на прибыль. А это тянет за собой необходимость открытия постоянного представительства или компании украинского резидента. Вот этот вопрос законодатель решил не исследовать. И если бы я работал в налоговой, увидел факт уплаты НДС любой компанией, то следующим логическим вопросом был бы: где налог на прибыль? Потому что у нас сказано, что нерезидент, получающий доходы украинского происхождения обязан уплачивать налог на прибыль».

В результате, считает Черкашин, у компаний, которые выполнят закон – заплатят НДС, могут появиться новые проблемы: вместо благодарности от государства Украина они получат новые проверки налоговиков уже в контексте уплаты налога на прибыль.

Депутаты, кстати, в курсе этого «подводного камня» и вполне готовы облагать корпорации еще и налогом на прибыль. Но не сейчас.

«Налогообложение прибыли транснациональных корпораций – это вопрос, на который нам должна дать ответ специальная международная организация, которая сейчас работает над концепцией налогообложения прибыли транснациональных корпораций, предоставляющих электронные сервисы. Мы сейчас не трогаем налог на прибыль. Мы говорим о тех моделях, которые сейчас успешно работают в иностранных юрисдикциях по непрямому налогообложению. Но и налог на прибыль надо будет регулировать, но только тогда, когда концепция будет разработана этой организацией», – рассказал Даниил Гетманцев.

История вопроса: с миру по нитке

Пару лет назад преподаватель Нью-Йоркского университета Адам Альтер предлагал обложить Facebook налогом на время, которое пользователи проводят в соцсети. Мол, вместе со временем они теряют и деньги, которые могли бы заработать. Столь экзотический налог, конечно, введен не был, но по всему миру растет число стран, желающих пополнить бюджеты за счет технологических гигантов. Если законопроект №2634 будет принят, то Украина просто примкнет их числу.

"С 1 января 2017 года в Российской Федерации был введен налог, который обязал нерезидентов оплачивать налог на добавленную стоимость с продажи на территории РФ электронных услуг: цифрового контента, услуг сохранения и обработки информации, регистрации доменов и хостинга и др., при этом они должны встать на налоговый учет", – гласит пояснительная записка к законопроекту.

В ней также отмечается, что многие крупные технологические компании противиться нововведению не стали. Apple, Google, Netflix, Booking прошли соответствующую регистрацию, и благодаря введению НДС в госбюджет потекли миллиарды рублей.

В этом вопросе Россия не была новатором. В 2015-м НДС, основанный на местонахождении потребителя услуги, был введен в Евросоюзе. В 2018-м аналогичная норма была введена в Беларуси. В начале прошлого года налог на добавленную стоимость на рекламу в Facebook начал действовать в Турции, а к концу года – в Объединенных Арабских Эмиратах.

На странице поддержки Play Console – инструмента Google для разработчиков мобильных приложений – можно обнаружить перечень стран, в которых в цены на приложения в Google Play включают различные налоги, в том числе НДС. Он включает около 50 государств от Австралии и Швейцарии, до ЮАР и Малайзии.

Более того, не каждая страна готова ограничиваться НДС в вопросе налогообложения IT-гигантов. Например, в прошлом году во Франции был одобрен дополнительный налог для техногигантов, прозванный GAFA (в честь Google, Apple, Facebook и Amazon), который наделал немало шума и до сих пор обсуждается президентами США и Франции.