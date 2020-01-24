Игра по новым правилам. Что сулит Украине принятие закона о легализации азартных игр

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса. Это не означает, что игорные заведения, формально запрещённые с 2009 года, но де-факто функционировавшие всё это время под видом лотерей, скоро выйдут из тени. Ведь большинство участников нелегального рынка не дотянутся до уровня требований, которые, в соответствии с новым законом, предъявят претендентам на получение лицензий. Пожалуй, самым серьёзным ограничением станет тот факт, что казино и салоны игровых автоматов разрешат размещать только на территории гостиниц, причём в случае с казино отель непременно должен быть пяти­звёздочным. По сути, речь идёт не о легализации подпольного игорного рынка, а о создании ещё одного, ориентированного на другую аудиторию и функционирующего по другим правилам.

В сумеречной зоне

До недавнего времени большинство экспертов, публично высказывавшихся по этому вопросу, склонялись к тому, что после принятия закона «серый» и «белый» рынки будут существовать параллельно. Аналитики не видели эффективных способов помешать и дальше работать в тени тем, кто не сможет или не захочет легализоваться. На деле такой способ нашёлся. После того как в середине декабря 2019 года провалилась первая попытка принять закон об азартных играх, президент публично объявил войну владельцам подпольных заведений, что придало правоохранительным органам небывалое ускорение. Как по волшебству, за несколько дней они отчитались о результате, которого не могли добиться за десять лет, прошедших с момента официального запрета азартных игр: большинство нелегальных игровых салонов закрылись.

Принятие нового закона, вероятнее всего, закрепит этот эффект благодаря ужесточению наказания за нелегальную игорную деятельность: минимальный срок лишения свободы для виновных в таком преступлении предлагают увеличить с трёх до шести лет. Что ещё важнее, за крышевание подобной деятельности со стороны правоохранительных органов хотят давать десять лет тюрьмы. Так что договориться с блюстителями, чтобы те «не заметили» нелегально функционирующий салон автоматов или другое игорное заведение, теперь будет гораздо сложнее.

«Впервые за долгие годы у Украины появился шанс на законодательное восстановление регулируемого рынка азартных игр, это возвращение к нормальной мировой практике, — говорит Дмитрий Драгун, партнёр компании Baker Tilly Ukraine. — Радует то, что законодатели поддержали принципы ответственной игры и стремились предотвратить распространение лудомании [зависимости от игр]. Собственно, это было общим местом для многих законопроектов о легализации азартных игр, поданных в Верховную Раду в начале 2019 года».

Есть в тексте законопроекта и другие обнадёживающие пункты. К примеру, Александра Чебаненко, эксперта Украинского института будущего, радует то, что в нынешней редакции документа увеличен минимальный возраст игроков. Изначально предполагалось, что доступ к азартным развлечениям получат те, кому исполнилось 18 лет, теперь же речь идёт о возрасте 21 год и старше. Таким образом законодатели отсекли ту часть аудитории, для которой существовал максимальный риск формирования игорной зависимости. «Ещё один позитивный факт — отказ от идеи финансирования комиссии, регулирующей работу легального игорного рынка за счёт лицензионных взносов его участников, — говорит Чебаненко. — Предыдущая версия документа предполагала, что взносы будут направлять в специальный фонд, финансирующий работу комиссии». По сути, это означало, что владельцы казино, салонов игровых автоматов, букмекерских контор и прочих азартных бизнесов сами содержали бы ведомство, призванное их контролировать. К тому же у комиссии был бы мотив стимулировать развитие сегментов рынка, приносящих больше всего денег, тем самым катализировать распространение лудомании. «К счастью, в версии документа, принятой парламентариями в первом чтении, этого пункта нет, но, к сожалению, негативных моментов всё-таки больше, чем позитивных», — подчёркивает Чебаненко. — Взять хотя бы тот факт, что комиссию сделают коллегиальным органом, подчиняющимся напрямую Кабмину. Это создаст благодатную почву для коррупции, поскольку пристально следить за работой ведомства будет некому и фактически не с кого спрашивать в случае принятия неправомерных решений. Не прописана даже возможность регулярного независимого аудита, а для организации, регулирующей рынок, десять лет находившийся в тени, это необходимо».

Точные сроки создания комиссии не определены, на это может уйти год или больше. Велика вероятность того, что начнётся продажа лицензий и легальный рынок по факту появится, но регулировать его будет некому.

Коллективная безответственность

С системой единого государственного онлайн-мониторинга игорного бизнеса, которая, по замыслу законодателей, должна обеспечить абсолютную прозрачность рынка, всё ещё сложнее. На её создание отпускают два с половиной года с момента вступления закона в силу. Так что непонятно, кто и как должен проводить мониторинг, пока электронной системы не существует.

Рискованное дело. За крышевание нелегальных азартных игр правоохранителям хотят давать десять лет тюрьмы

Ещё один очевидный минус — отсутствие чётких ограничений на размещение рекламы азартных игр. «Игорная зависимость мало чем отличается от алкогольной, — уверен психиатр Александр Иванов. — То и другое — способы побега от неудовлетворительной реальности. Я видел множество пациентов, у которых одна зависимость перетекала в другую, они время от времени переходили от алкоголя к игре, потом к другим наркотическим веществам и снова по кругу». Если природа у обеих зависимостей одна, было бы логично применять схожие меры предосторожности в отношении групп риска. Собственно, законопроект предполагает, что реклама таких развлечений не должна ориентироваться на несовершеннолетних и малоимущих. В то же время никаких инструментов ограничения целевой аудитории в документе нет. По мнению экспертов Украинского института будущего, законодателям следовало бы воспользоваться стандартной схемой ограничений, разработанной для рекламы алкоголя и табака. Она хоть и не идеальна, но по крайней мере регламентирует время и место размещения так, чтобы сделать промоматериалы наименее доступными для детей и подростков.

Впрочем, велика вероятность того, что основной поток массовой рекламы легализованных азартных игр после вступления закона в силу хлынет в интернет, а там контролировать размещение и доступность гораздо сложнее, чем в традиционных медиа и наружке.

Кто в выигрыше

С момента регистрации в парламенте законопроекта №2285-д политики и аналитики из разных лагерей, не унимаясь, спорили о том, в чьих интересах он написан. Ясно, что собственники многочисленных маленьких салонов игровых автоматов, которыми до недавнего времени были усеяны городские транспортные узлы и вещевые рынки, от новых правил проиграют. «Тот, кто владел двумя-тремя автоматами в павильончике у метро, вряд ли сможет расшириться настолько, чтобы арендовать зал в гостинице, даже не самой дорогой», — говорит Даниил Монин, эксперт экономических программ Украинского института будущего. Продолжать работать в тени ему, скорее всего, не позволят, ведь сотрудники местных отделов МВД вряд ли захотят ради этого рисковать десятью годами свободы. Что касается подпольных казино, то им ради легализации придётся переехать в пятизвёздочные отели, которых в Украине немного, и далеко не в каждом есть залы, которые можно сдать в аренду, не причиняя беспокойства постояльцам.

Если закон вступит в силу в нынешней редакции, самой выгодной разновидностью игорного бизнеса в стране станет букмекерство.

Букмекерам дадут право на продажу сублицензий посредством предоставления своих помещений третьим лицам, отмечает Александр Чебаненко. Тем, кто работает исключительно онлайн, а значит, предоставить помещение никому не может, тоже будет что продать. По новым правилам, виртуальный игровой сервис непременно должен быть зарегистрирован в зоне UA. Новичку для получения правильного домена потребуется не меньше года, а у того, кто сегодня работает якобы по лицензии лотереи, принимая ставки в Сети, этот ресурс уже есть.

Разумеется, такое положение дел не устроило многих участников рынка. Например, оператор государственных лотерей МСЛ отмечает, что одобренный в первом чтении законопроект содержит откровенно лоббистские положения и создаёт условия для появления новых коррупционных схем. К примеру, документ определяет разные нормы относительно размера банковской гарантии/депозита для организаторов разных типов азартных игр: для лотерейных операторов — 100 тыс. минимальных зарплат (более 470 млн грн), для казино и букмекеров — 7,2 тыс. минимальных зарплат, для содержателей залов игровых автоматов — лишь 200 минималок. В МСЛ подчёркивают, что, таким образом, речь идёт о сознательном создании коммерчески выгодных условий для интернет-казино и букмекерства.