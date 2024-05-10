В Украине заработал электронный кабинет пострадавшего: кому будут предоставлять услуги (видео)

Онлайн-услуги можно получить в несколько кликов. Для удобства МВД даже создало инструкцию в видеоформате.

Related video

В Украине запустили в действие "электронный кабинет пострадавшего". Этот онлайн-сервис предназначен для военнослужащих и работников органов системы внутренних дел, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, этот кабинет доступен на сайте МВД. Военнослужащие Нацгвардии, спасатели ГСЧС, полицейские, пограничники, которые имеют статус пострадавших, а также члены их семей, смогут получить доступ к своим учетным данным и оставить запрос на медицинскую, психологическую или юридическую помощь. Перед этим необходимо лишь предварительно зарегистрироваться в Едином окне для граждан.

Как добавили на правительственном портале, для удобства авторизации в электронном кабинете и пользования сервисом МВД создало видеоинструкцию.

В ней рассказывается, как найти электронный кабинет пострадавшего и авторизоваться в нем, правила подачи запросов и этапы рассмотрения обращения.

Напомним, что ночью 4 апреля, во время налета вражеских дронов на Харьков, погибли работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Двое из них умерли непосредственно на месте происшествия, а третий — в автомобиле скорой помощи.

Во время этой атаки харьковский пожарный Владимир Логинов потерял своего отца, с которым они вместе работали.