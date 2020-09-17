Африканская экзотика. Украина может начать импортировать мясо крокодила

Южно-Африканская Республика заинтересована в поставках в Украину натуральной шерсти, а также крокодильего мяса.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной лужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"ЮАР... выразила заинтересованность в экспорте в Украину мясной продукции, в частности, мяса крокодилов", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Украина и ЮАР обсудили возможности экспорта в африканскую страну украинского мяса, в частности, птицы и свинины, а также яиц и яичной продукции. Обсуждались также и условия доступа на рынки африканской продукции.

Справка

По вкусу мясо крокодила напоминает курятину с привкусом рыбы. Это экзотическое мясо, жарят, варят, из него делают консервы. Пригодными в пищу крокодилы становятся приблизительно к 15 годам. Лучше всего для приготовления использовать мясо с хвоста. Мясо на спине немного жестковато, но из него получается хорошее барбекю.