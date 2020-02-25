Экспорт украинской рыбы вырос на 25%. Кто ее купил?

Импорт рыбы и рыбной продукции в 2019 году вырос на 18,5%

В 2019 году Украина экспортировала 11,8 тыс. тонн рыбы и продукции из водных биоресурсов на общую сумму $46,4 млн, что на 25% ($9,2 млн) больше показателя 2018 года. Об этом сообщило Государственное агентство рыбного хозяйства.

37% рыбопродукции (в денежном выражении) экспортировано в Европу, 30% – в страны СНГ, 29% – в страны Азии.

Крупнейшим покупателем украинской рыбы была Молдова – 2000 тонн на $4,3 млн. Среди лидеров также Дания – 1500 тонн на $7,6 млн, Германия – 1300 тонн на $8,3 млн, Турция – 1200 тонн на $4,8 млн и Южная Корея – 943 тонны на $2,7 млн.

В основном Украина экспортирует готовую или консервированную рыбу (сардины, сардинелла, килька), свежее, охлажденное или мороженое рыбное филе (лосось, треска, судак), готовые продукты из сурими (крабовые палочки).

При этом импорт рыбы, рыбной продукции и других водных биоресурсов в 2019 году составил 399,1 тыс. тонн, что на 5,2% больше чем в 2018 году. Сумма импорта увеличилась до $753,2 млн, что на 18,5% больше, чем в 2018 году.

Главными поставщиками водных биоресурсов в Украину являются Исландия, Норвегия и Эстония (суммарно 45,2%). Поставки в больших объемах также осуществляются из США, Латвии, Канады, Испании, Китая и Великобритании.

Общий объем производства пищевой рыбной продукции в Украине в 2019 году составил 67,8 тыс. тонн, что соответствует показателю 2018 года. Значительная доля в структуре выпуска приходится на консервы – 49% (33,3 тыс. тонн).

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