Задержанных в Азовском море украинских рыбаков освободили, – нардеп
2020-02-25 16:28:43
Рыбаки по морю планируют идти домой на собственном судне
Четверо украинских рыбаков, которых десять дней назад задержали в Азовском море сотрудники пограничного управления ФСБ РФ, освобождены.
Об этом написал народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Павел Мельник в Facebook.
"Украинские рыбаки освобождены! Только что получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили! По телефону Максим Терехов связался с родными и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее и они по морю планируют идти домой на собственном судне!", – написал Мельник.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Азовском море российские пограничники задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.
- Полиция Автономной республики Крым и Севастополя начало уголовное производство по факту захвата сотрудниками ФСБ РФ украинских рыбаков в Азовском море.
- Позже ФСБ провела допрос задержанных рыбаков. В частности, капитан украинского судна рассказал, откуда и зачем моряки вышли в море.
- Позже стали известны имена украинских рыбаков, задержанных в Азовском море.
- 17 февраля Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах РФ в Украине и выразило протест в связи с задержанием украинских рыбаков в Азовском море.
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