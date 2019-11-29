В оккупированном Севастополе задержали россиянку за шпионаж в пользу Украины, – ФСБ (обновлено)
Женщина якобы осуществляла собр секретных сведений военного характера
ФСБ РФ сообщает о задержании в аннексированном Севастополе россиянки по подозрению в шпионаже в пользу разведки Министерства обороны Украины.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в государственной измене задержана в Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", – сказано в сообщении.Важно
ФСБ РФ возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("Государственная измена") и ведет следственные действия.
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"Депутат" Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что задержанная россиянка – гражданская служащая Черноморского флота России, передает РИА Новости.
"Задержание служащей российского Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны – один из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война", – сказал Белик.
Напомним, в России уволили начальника 316 разведцентра ГУ ГШ ВС России, капитана 1-го ранга Петра Каменщикова из-за разоблачения его агентов в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее контрразведчики СБУ установили, что сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ в аннексированном Крыму заставляют украинцев, которые часто посещают полуостров, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество.
- Контрразведка Службы безопасности Украины установила, что бывший офицер управления СБУ в Крыму Дмитрий Карелин, который в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону врага, вербует граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, чтобы они дали согласие на конфиденциальное сотрудничество с ФСБ.