Задержание рыбаков в Азовском море: Нацполиция Крыма открыла дело

Судно и рыбаки-украинцы сейчас находятся в Керчи

Полиция Автономной республики Крым и Севастополя начало уголовное производство по факту захвата сотрудниками ФСБ РФ украинских рыбаков в Азовском море. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко в Facebook.

"Сегодня, 15 февраля 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и г. Севастополя начато уголовное производство по ст.146 (похищение) и 278 (угон плавсредства) УК Украины по факту незаконного захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя людьми на борту", – говорится в сообщении.

Государственная погранслужба Украины в комментарии агентству Интерфакс-Украина сообщила, что выясняет обстоятельства задержании в Азовском море ФСБ РФ маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту.

"Мы видели эту информацию, сейчас проводим более детальную проверку, чтобы установить все обстоятельства этого, и установить личности тех людей, которые были на этой лодке. Предварительно могу сказать, что факт подтверждается. К сожалению, на данный момент "малая навигация" еще не началась, и не исключено, что это судно или корабль, или катер вышел за места базирования", – сказал спикер ведомства Андрей Демченко.

В свою очередь пресс-служба "пограничного управления ФСБ России по Крыму" сообщила, что при задержании маломерного судна, его капитан попытался скрыться.

"Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова – ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали", – говорится в пресс-релизе.

Судно и рыбаки-украинцы доставлены в порт Керчи для разбирательства.

Как ранее сообщал Фокус:

В Азовском море российские пограничники задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.

Летом прошлого года сообщалось, что контрразведка СБУ фиксирует грубые нарушения норм международного права со стороны сотрудников ФСБ РФ в отношении граждан Украины, которые на законных основаниях осуществляют вылов рыбы в акватории Азовского моря.