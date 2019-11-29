Украина и РФ согласовали квоты на ловлю рыбы в Азовском море

Договоренности с РФ были достигнуты еще 13 ноября, но официально об этом стало известно только сейчас

Украина и Россия согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год.

Об этом сообщает UA:Крым, ссылаясь на ответ Госагентства рыбного хозяйства Украины.

Квоты согласовали во время заседания украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства, которое состоялось еще 13 ноября в Бердянске.

Важно

Керченский гамбит. К чему привел морской бой в Азовском море

Документ подписан главой агентства Ярославом Беловым.

"Сейчас Госагентство рыбного хозяйства Украины ожидает получения вышеупомянутого документа через официальные каналы", – говорят в ведомстве.

Украина не может отказаться от участия в заседании комиссии ведь пока отсутствуют альтернативные механизмы в действующем правовом поле по регулированию деятельности сторон в сфере рыболовства в Азовском море.

Как ранее сообщал Фокус:

Из-за блокады Россией судоходства в Азовском море в конце 2018 года морская отрасль Украины потеряла 10 млрд грн.