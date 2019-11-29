Украина и РФ согласовали квоты на ловлю рыбы в Азовском море
Договоренности с РФ были достигнуты еще 13 ноября, но официально об этом стало известно только сейчас
Украина и Россия согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год.
Об этом сообщает UA:Крым, ссылаясь на ответ Госагентства рыбного хозяйства Украины.
Квоты согласовали во время заседания украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства, которое состоялось еще 13 ноября в Бердянске.Важно
Документ подписан главой агентства Ярославом Беловым.
"Сейчас Госагентство рыбного хозяйства Украины ожидает получения вышеупомянутого документа через официальные каналы", – говорят в ведомстве.
Украина не может отказаться от участия в заседании комиссии ведь пока отсутствуют альтернативные механизмы в действующем правовом поле по регулированию деятельности сторон в сфере рыболовства в Азовском море.
Как ранее сообщал Фокус:
- Из-за блокады Россией судоходства в Азовском море в конце 2018 года морская отрасль Украины потеряла 10 млрд грн.
- В октябре 2018 года глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров устроил скандал во время заседания российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море.