Имена членов экипажа захваченного в Азовском море судна пока неизвестны

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России допросили на камеру захваченных в Азовском море украинских рыбаков. Видео допроса опубликовало издание Вести Крым.

В частности, капитан украинского судна рассказал, откуда и зачем моряки вышли в море.

"По документам, собственник – человек знакомый, а вообще владельцем являюсь я. Вышли в море из села Райновка Приморского района (Запорожская область) составом четыре человека", – заявил на допросе украинский рыбак.

Также сообщается, что рыбаков задержали за браконьерство. Отметим, что имена членов экипажа захваченного в Азовском море судна пока неизвестны.

Как ранее сообщал Фокус:

В Азовском море российские пограничники задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.