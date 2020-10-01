ЕБРР ухудшил экономический прогноз для Украины на 2020 и 2021 годы

Прогноз значительно ухудшен по сравнению с майским, когда Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидал спада ВВП Украины в этом году на 4,5% и восстановления в следующем на 5%. Об этом сообщило "Интерфакс-Украина"

Банк отметил сохраняющуюся высокую неопределенность в отношении последствий эпидемии коронавируса, а также "неуверенность в отношении выполнения обязательств по проведению политических и структурных реформ в стране".

ЕБРР указывает, что пандемия COVID-19 обострила структурные недостатки украинской экономики, привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство секторов страны.

В качестве позитивных факторов банк указал, что "надежная денежно-кредитная политика сохранила макроэкономическую стабильность, а новая программа МВФ, согласованная в разгар пандемии, еще больше стабилизировала ожидания и привлекла существенное финансирование от официального сектора и частных инвесторов".

В первом квартале этого года экономика Украины сократилась на 1,3%, во втором – на 11,4%, в целом в первом полугодии спад составил 6,4% после роста на 3,2% по итогам 2019 года.

Изменение реального ВВП (в % к соответствующему кварталу предыдущего года)

Согласно оценкам ЕБРР, по итогам 2021 года реальный ВВП будет на 1,6% меньше докризисного уровня. Вернуться к нему в расчете на душу населения он сможет лишь в четвертом квартале 2022 года.

Напомним, правительство Украины прогнозирует спад экономики на 4,8% в этом году и ее восстановление на 4,6% в следующем.

НБУ ожидает спада в этом году на 6%, однако допускает улучшение своего прогноза до 5%. В следующем году ВВП страны может вырасти на 4%.

По мнению аналитиков МВФ, сокращение реального валового внутреннего продукта Украины в 2020 году достигнет 8,2%. В фонде уверены, что мировая экономика сможет вернуться на докризисный уровень не раньше 2023 года.