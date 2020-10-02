Украинцы в сентябре продавали и покупали валюту так же активно, как и до кризиса

Украинцы в сентябре продали банкам наличной валюты на 1 483 млн долларов (в эквиваленте) и купили на 1 347,5 млн. Таким образом, снова была чистая продажа валюты, которая составила 135,5 млн долларов, что немного меньше, чем в августе (151,2 млн долларов).

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка.

Наличный валютный рынок, млн долларов

В целом же наличный валютный рынок, "просевший" по объемам в апреле – июне, практически вернулся на уровень конца 2019 года и начала 2020-го.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин 22 сентября написал, что на наличном валютном рынке сохраняется преобладание предложения валюты над спросом. Увеличение предложения наличной валюты способствует сбалансированию валютного рынка, но одновременно это говорит о продолжении сокращения сбережений людей. Эта тенденция продолжается с 1-го квартала 2019 года. "Другими словами, это свидетельствует о "проедании" населением сбережений", – считает Данилишин.