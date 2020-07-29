Доллар может потерять статус мировой резервной валюты, – Goldman Sachs

Финансовые аналитики высказали обеспокоенность по поводу инфляции в США и сделали провокационное предупреждение о судьбе доллара.

Конгресс США готов ввести новые налоговые стимулы, чтобы поддержать разоренную пандемией экономику, а Федеральный резерв уже увеличил свой баланс на 2,8 трлн долларов в этом году. На этом фоне аналитики группы Goldman Sachs предупредили, что политика США вызывает "валютные опасения", что может положить конец господству доллара на мировых валютных рынках. Об этом пишет Bloomberg.

Подобные прогнозы пока считаются маргинальными, да и в Goldman не считают, что это обязательно произойдет. Но их прогноз отражает нервную атмосферу, которая окружила рынок в июле: инвесторы беспокоятся, что нынешнее печатание денег в США вызовет инфляцию в последующие годы, когда придется спасаться от доллара и покупать золото.

"Золото является последней инстанцией, особенно в условиях, подобным нынешним, когда правительства обесценивают свои валюты и опускают реальные процентные ставки до рекордных минимумов", – говорят в Goldman.

Динамика цены на золото (белая линия) и реальной доходности пятилетних облигаций правительства США

Аналитики также говорят, что после нормализации экономической ситуации, у центральных банков и правительств появится желание повысить инфляцию с целью снижения накопленного долгового бремени.

Пока же Goldman повысил свой 12-месячный прогноз по золоту до 2300 долларов за унцию с 2000 долларов за унцию ранее. Индекс Bloomberg Dollar Spot находится на худшем уровне за последние десять лет.

Согласно последнему отчету Банка международных расчетов, доллар используется в 88% всех валютных торгов. На него приходится около 62% мировых валютных резервов, хотя этот показатель ниже пикового уровня 85% в 1970-х годах.

Напомним, в начале этой недели мировой рынок криптовалют продемонстрировал рекордный рост на фоне ослабления доллара. В ходе торгов цена биткоина впервые с сентября 2019 года превышала отметку $10,8 тыс.