Уже через 15 лет в Украине не смогут выплачивать пенсии, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже через 15 лет страна не сможет выплачивать пенсии украинцам. Об этом сообщил премьер во время лекции в Национальном университете Львовская политехника.

По словам Шмыгаля, в стране с каждым годом уменьшается число работоспособного населения.

"Нация стареет. Есть проблема с человеческим капиталом… Украина как часть старой Европы не воссоздает свое население… Это обычная математика и экономическая демография", – заявил премьер.

Он отметил, что в стране необходимо вводить накопительную пенсионную систему в дополнение к той, что уже существует. Нынешнее правительство собирается ввести еще один вид пенсионных отчислений в 2021 году.

"Каждый из нас должен подумать о своей пенсии с молодого возраста", – резюмировал Шмыгаль.

В это же время, в Минсоцполитики утверждают, что существующая пенсионная система несправедлива по отношению к большей части пенсионеров, поэтому она нуждается в системном реформировании.

Сейчас обсуждается вариант, при котором за счет уменьшения налога на доходы физлиц в накопительную систему будут отчисляться 2% самим работником, и еще 2% за счет ЕСВ будет отчислять работодатель.