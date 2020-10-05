Назначен новый глава государственного "Ощадбанка"

Наблюдательный совет "Ощадного банка" на своем заседании принял решение о прекращении полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и назначении на эту должность Сергея Наумова.

"2 октября наблюдательный совет "Ощадбанка" на своем заседании принял два решения: о прекращении с 2 ноября 2020 года полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и о назначении с 3 ноября 2020 на эту должность Сергея Наумова", – сообщила пресс-служба финансового учреждения в понедельник, 5 октября.

В набсовете добавили, что таким образом была завершена имплементация результатов открытого конкурса на должность руководителя "Ощадбанка", который состоялся ранее в этом году. В частности, Сергея Наумова утвердили по результатам конкурсного отбора еще 17 июня этого года.

Сообщается также, что передача управления новому руководителю продлится 30 дней.

"Сергей Наумов имеет репутацию высокопрофессионального банкира-управленца. Он – банкир-практик с большим опытом кризисного управления, разработки и внедрения стратегии. Мы уверены, что под руководством Сергея Наумова "Ощадбанк" успешно пройдет очередной этап трансформации", – отметила по результатам конкурса председатель Набсовета "Ощадбанка" Апина Байба.

Как сообщается на сайте финучреждения, Наумов окончил Национальный авиационный университет и экономический факультет Межрегионального института рыночных отношений. Имеет степень MBA, полученную в немецкой "Kassel International Management School", а также успел поработать в международной аудиторской компании "PricewaterhouseCoopers".

Общий стаж работы Сергея Наумова в банковской сфере составляет 25 лет. Он занимал руководящие должности в "Райффайзенбанке", в "УкрСиббанке", в "Правэкс банке", в "Пиреус банке". Причем в последних трех – работал председателем правления.

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