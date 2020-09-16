Какие ваши гарантии? Что будет с вкладами в Ощадбанке после 1 января 2021 года

С 1 января 2021 года государственный Ощадбанк станет участником Фонда гарантирования вкладов. Означает ли это, что с этого момента по новым вкладам физических лиц перестанет действовать 100% государственная гарантия?

И да, и нет. Формально, да. При признании банка неплатежеспособным и передаче его под управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц, вступит в силу предусмотренный законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" механизм возмещения вкладов в сумме до 200 тысяч гривен за счет средств ФГВФЛ.

По сути нет. Потому что государство, как собственник существенного участия в банке, и при отмене 100% гарантии по вкладам, в соответствии с требованиями ст.35 и 58 закона Украины "О банках и банковской деятельности" обязано поддерживать регулятивный капитал банка (например, путем его докапитализации) и не допускать его неплатежеспособности.

Можно, конечно, возразить, что государство, как собственник банка, может проигнорировать данные требования закона и тогда вкладчикам придется обращаться в суд.

Но ведь и 100% гарантия по вкладам имела ровно те же риски и не имела ни предусмотренного законом механизма ее реализации (в отличие от системы гарантирования вкладов через ФГВФЛ), ни практики ее реализации.

Поэтому, несмотря на формальную будущую отмену 100% гарантии по вкладам в Ощаде, она остается, но через другие, предусмотренные законом механизмы. Как говорится, те же яйца, только в профиль.

Летом 2014 года я написал достаточно прямой комментарий под постом СЕО Ощадбанка Андрея Пышного в фейсбуке. Слова Пышного о том, что он гордится тем, что оттоки вкладов в Ощаде хоть и значительные, но все же меньше, чем в других банках, я тогда назвал "позором". Добавив, что банк абсолютно не использует такое неконкурентное преимущество, как 100% гарантия по вкладам. И вместо того, чтобы стать "тихой гаванью" для вкладчиков, испытывает такие же оттоки средств, как и остальные банки.

После этого банк запустил рекламную компанию о 100% гарантии вкладов и быстро восстановил свои позиции. Конечно, это может быть и совпадением, но можно просто сравнить по датам, когда пошли оттоки средств из Ощадбанка и когда началась рекламная кампания по госгарантиям. И все встанет на место.

Думаю, сейчас самое время готовить что-то аналогичное. С упором на то, что несмотря на законодательные изменения госгарантия на самом деле остается, только имеет другие формы реализации.

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Публикуется с согласия автора.