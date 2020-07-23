"Читайте лист нище". Как оформление страхового случая превращается в хождение по мукам

Недавно разбили машину на стоянке возле банка. Выхожу на обед, подхожу к машине взять зонт (как раз гроза надвигалась) и вижу побитое заднее крыло и сорванный бампер. Водитель рядом стоявшей машины, выворачивая на полосу при начале движения, не рассчитал траекторию и зацепил мою машину. Пока не попадаешь в такие ситуации, как-то не задумываешься насколько у нас все нерационально устроено, мягко говоря.

Возможность оформления европротокола без вызова полиции ограничена суммой ущерба всего в 50 тыс. грн. Поэтому если вы не ориентируетесь в ценах на рихтовку-покраску и запчасти, а повреждения больше, чем царапина, европротоколом лучше не пользоваться. Иначе может не хватить на ремонт.

Я не понимаю, почему в таких случаях, как мой, при абсолютной бесспортности вины одного из участников ДТП (а в данном случае вообще единственного), европротокол ограничивают такой смешной суммой.

Пришлось вызывать полицию. Приехали относительно быстро, всего через полчаса. ДТП оформили тоже где-то также по времени. Но даже при очевидной вине виновника ДТП, абсолютного признания им своей вины в ДТП, дело все равно надо передавать в суд и ждать примерно три недели, пока его рассмотрят.

Вот так мы нагружаем свои суды всякой формальной ерундой, а потом жалуемся, что судей не хватает и они завалены делами.

У нас обоих автогражданки оформлены в...Впрочем, это неважно. Не самая плохая страховая компания. Виновник ДТП сразу позвонил, сообщил о ДТП, сказали звонить с протоколом на руках. Но я ж понимаю, что возмещать будут мне и надо тоже как-то проявиться. Сайт страховой компании никакой информации, что в таких случаях делать пострадавшей стороне, не содержит. Только инструкцию застрахованному лицу. В том числе, кстати, без согласия страховой ни в коем случае не признавать свою вину.

Представляю как "мой" виновник в ДТП через три недели на возможный вопрос суда "признаете ли вы свою вину в ДТП", ответит: "нет, мне страховая запретила это делать".

Ладно, звоню на горячую линию 311. Робот на том конце сразу предупреждает, что все звонки платные, тариф 1 грн./мин, не устраивает – можете прекратить звонок. Ну куда же прекращать? Соединяюсь дальше с оператором. Тот только сбрасывает смс-кой адрес электронной почты отдела урегулирования убытков, все вопросы надо адресовать им.

Ок, пишу им по почте кратко все обстоятельства с вопросами, что делать, кому, где и когда показать машину, какие документы нужны, к письму прилагаю сканы протокола, составленную полицией схему ДТП, фото повреждения машины.

В ответ тут же получаю бланки заявления о страховом случае, схемы ДТП (присланной и составленной полицией схемы ДТП почему-то недостаточно) и перечень документов: паспорт, код, техпаспорт на машину и зачем-то мои права (хотя я даже не участник ДТП).

На остальные вопросы: куда и кому эти документы дальше отправлять, что делать с машиной, ответа нет. Вдогонку вторым письмом присылают номер страхового дела, который надо указать в бланках. На мое второе письмо, что, может быть, они могут дать мне сразу все инструкции: что дальше делать с документами и что с машиной, — приходит ответ (дословно и с сохранением орфографии): "Повторно.Читайте лист нище.".

Поскольку внятного ответа что делать дальше, я так и не получил, описываю всю ситуацию в форме обратной связи на сайте страховой компании. Но ответ на него мне обещают дать "в сроки, содержащиеся в нормах закона Украины "Про обращения граждан" (тоже дословно), т.е. в течение 30 дней. И завтра отправляю все документы почтой.

Представляете, сколько рабочего времени своих сотрудников, времени и нервов потерпевших смогла бы сэкономить эта СК, если бы на своем сайте вывесила бы простую, понятную и доступную инструкцию для потерпевших, с бланками документов.

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