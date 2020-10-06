Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу

2 октября состоялось заседание Совета Нацбанка Украины, на котором был рассмотрен ряд организационных, финансовых и кадровых вопросов. Среди прочего Совет огласил выговор и недоверие первому заместителю главы Нацбанка Екатерине Рожковой и заместителю главы Нацбанка Дмитрию Сологубу.

Официальной причиной такого решения назвали “нарушения распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для сотрудников НБУ и нарушения требований КЗоТ Украины”.

На этом же заседании Совет подтвердил полномочия члена Совета Василия Горбаля, а Вера Рычаковская была награждена грамотой ВРУ за заслуги перед украинским народом и значительный вклад в развитие банковской системы страны.

Совет также рассмотрел результаты деятельности и проведения внутреннего аудита во внутренних подразделениях Нацбанка за первое полугодие 2020 года, вопрос организации системы внутреннего контроля и управления операционными рисками в формате удаленной работы и проект Госбюджета на 2021 год.

Напомним, Фокус рассказывал о том, как ужесточение финмониторинга прибавило хлопот украинцам.