В Украине окончательно отменили "Книгу жалоб и предложений"

Приказ Минэкономики, который отменяет обязательное ведение книги отзывов и предложений, официально вступил в силу. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Это стало очередным шагом в направлении дерегулирования, цифровизации бизнес-процессов и уменьшения устаревших норм", – сказано в сообщении.

По данным ведомства, на администрирование книги отзывов и предложений, которая находилась в каждом торговом отделе и в каждом зале заведения общественного питания, в год тратили 44 млн грн. Эта сумма включала организационные расходы, траты, связанные с назначением ответственного за нее, рассмотрением жалоб.

"В современном мире есть более эффективные и удобные инструменты контроля и защиты прав потребителей. Так, можно оставлять свои отзывы через "горячую линию", электронное и классическое переписки или социальные сети", – сообщили в Минэкономики.

Напомним, что в марте 2019 году Кабмин отменил обязательное ведение книги отзывов и предложений. Однако требования о ведении книги жалоб и упоминания о ней оставались в ряде нормативных документов.