Через 19 лет Россия исчезнет с мирового рынка нефти, – наследный принц Саудовской Аравии

Наследный саудовский принц Мухаммед Аль Сауд предсказал, что через 19 лет уровень добычи нефти в России значительно сократится, а возможно, она вообще исчезнет с мирового рынка производителей нефти.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

По его мнению, к тому времени ситуация для Саудовской Аравии значительно улучшится. Количество производителей нефти значительно сократится.

"Спрос на нефть будет расти до 2030 года более чем на 1% в год, от 1 до 1,5%, может быть, больше. Некоторые считают, что после 2030 года он будет снижаться. По нашим расчетам, многие производители нефти исчезнут", – заявил Аль Сауд.

Он добавил, что кроме России, с рынка уйдет и Китай.

"Так, например, мы считаем, что Китай резко сократит добычу, если не исчезнет как производитель, уже через пять лет. И другие страны будут каждый день исчезать, как страны, производящие нефть. Через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем, с ее 10 млн баррелей", – сказал принц.

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Саудовская Аравия, считает он, должна будет продавать в будущем больше нефти, чем она это делает сейчас.

"Поэтому мы не считаем, что в этой области существует какой-либо риск для Саудовской Аравии. Сегодня никто не говорит о самолетах, которые летают на электричестве, или о кораблях, которые плавают в море на электричестве. Добавим к этому спрос со стороны нефтехимии и перспективы нефтехимии через 10–20–30 лет", — резюмировал Аль Сауд.

В России прокомментировали слова наследного принца.

Главный научный сотрудник Финансового университета, доктор экономических наук Валерий Абрамов заявил, что информация о том, что Россия уйдет через 19 лет с нефтяного рынка, не базируется на фактических данных. Об этом пишет РБК.

"Если говорить об уже используемых месторождениях, осуществляющих добычу нефти, то они как раз способны обеспечить на 20 лет постоянную добычу и поставку на мировой рынок нефтепродуктов со стороны России. Но сейчас идет освоение арктического шельфа, который обладает огромными запасами нефти и газа", – сказал он.

По словам Абрамова, нефть все равно является главным сырьем для большинства альтернативных источников энергии.

"Надо понимать, что источником для большинства новых видов (энергии) все равно являются нефть и газ, пока говорить о кардинальных изменениях на мировом рынке не приходится", – сказал российский экономист.

Отметим, на фоне вспышки коронавируса цена нефти марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель пробив почти трехмесячный минимум, начиная с июня 2020 года.