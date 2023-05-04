Эмиссии не будет. В НБУ не включат печатный станок ради выплаты военным по 30 тысяч

На возвращение всем военным ранее отмененной надбавки в 30 тыс. грн. в месяц в госбюджете Украины средства не предусмотрены. В Нацбанке объяснили, что и далее будут избегать эмиссионного финансирования дефицита госбюджета и призвали тщательно просчитывать все решения о увеличении бюджетных расходов с учетом реалистических источников их покрытия.

Отмена надбавки в 30 тыс. грн для всех военных постановлением правительства от 20 января 2023 года №43 и последующее возобновление выплат путем внесения поправки в законопроект №8312 в апреле 2023 года вызвало широкий резонанс в обществе. Фокус в своем новом обзоре "30 тысяч для военных. Возобновят ли отмененные выплаты и где возьмут деньги" приходит к выводу, что защитникам не задействованным непосредственно в боевых действиях пока не стоит надеяться на возвращение дополнительных выплат.

Напомним историю вопроса. Надбавку в 30 тыс. грн на период военного времени ввели постановлением КМУ №168 от 28 февраля 2022 года. Глеб Вышлинский, исполнительный директор ЦЭС в комментарии Фокусу уточняет, что это потребовало около 50 млрд грн дополнительных бюджетных расходов в месяц, но в начале полномасштабной войны никто не думал о расчетах.

Как объясняют собеседники Фокуса, отмена надбавки постановлением правительства вызвана дефицитом средств в государственном бюджете. Однако в поправке депутата Дмитрия Разумкова в законопроект №8312, который должен вернуть военным утраченные 30 тыс. грн, источники финансирования соответствующих бюджетных расходов не очерчены.

То есть, правка предусматривает, что во время действия военного положения зарплаты госслужащих и работников госпредприятий должны не превышать десять минимальных зарплат (67 тыс. грн), а сэкономленные на ограничении доходов чиновников средства будут направляться на доплаты военным.

Как пояснил в комментарии Фокусу Глеб Вышлинский, ограничение зарплат в госсекторе покрывает лишь 2% дополнительных расходов на выплату надбавок в 30 тыс. грн всем военным, тогда как остальные 98% придется "напечатать" или найти другие источники финансирования. Речь идет об эмиссионном финансировании дефицита госбюджета, к которому Нацбанк был вынужден прибегнуть в 2022 году путем выкупа государственных облигаций. За год объем такой эмиссии составил 400 млрд грн.

Нацбанк уже пять месяцев избегает эмиссионного финансирования дефицита госбюджета Фото: "Укринформ"

Однако в ответ на запрос Фокуса в Нацбанке подтвердили, что в 2023 году и далее будут избегать такой практики.

"Национальный банк выступает сторонником неэмиссионного финансирования потребностей бюджета ради уменьшения рисков для макрофинансовой стабильности Украины", — заявляют в НБУ. У регулятора напоминают, что уже пять месяцев подряд благодаря совместным усилиям Нацбанка и Министерства финансов Украине удается обеспечивать безэмиссионное финансирование расходов на оборону. В результате этих действий устойчивость валютного рынка усилилась, а инфляция стабильно снижается. То есть избежание эмиссионного финансирования становится предпосылкой для защиты доходов граждан, в том числе — защитников, от инфляционного обесценивания.

"Нужно тщательно просчитывать и экономически выверять все решения об увеличении бюджетных расходов с учетом наличия реалистичных источников их покрытия, ведь решения, ставящие под угрозу макрофинансовую стабильность – угрожают не только общей устойчивости экономики, но и обороноспособности Украины", — ответ на запрос Фокуса прокомментировали в Нацбанке ситуацию вокруг возвращения надбавки военным.

Ранее Фокус сообщал, что высшее военное командование Украины обратилось в Верховную Раду с просьбой отложить рассмотрение законопроекта №8312 о возврате доплат в 30 тыс. грн всем военным. В обращении идет речь о том, что необходимо собрать рабочую группу с представителями Верховной Рады, Кабмина, Генштаба ВСУ и до конца мая 2023 года вместе разработать законопроект, урегулирующий вопросы оплаты труда военнослужащих.