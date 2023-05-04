Принятие Верховной Радой законопроекта, возвращающего всем защитникам доплату в 30 тыс. грн, не гарантирует решения вопроса. Фокус выясняет, что пошло не так и стоит ли военным надеяться на дополнительные деньги.

Related video

С февраля 2023 года украинское информпространство взбудоражено отменой и восстановлением надбавки в 30 тыс. грн для военнослужащих, которые не находятся на передовой. Ведь в условиях войны этот вопрос очень чувствителен как для защитников, так и для общественности, преданно поддерживающей Вооруженные силы.

Но, как ни парадоксально, возмущение вызвала и отмена надбавки постановлением правительства от 20 января 2023 №43, и последующее возобновление выплат путем внесения поправки в законопроект №8312, за который парламентарии проголосовали 10 апреля 2023 года, о чем подробнее пойдет речь ниже.

Все для победы. Откуда взялась надбавка в 30 тысяч для военных и почему ее упразднили

"28 февраля 2022 года правительство в горячке первых дней войны приняло решение о доплате 30 тыс. грн в месяц всем военнослужащим и силовикам. Цена вопроса составляла около 50 млрд грн дополнительных бюджетных расходов в месяц, и никто не думал о расчетах, хотя денег на эти выплаты не было и тогда", — напоминает Глеб Вышлинский, исполнительный директор ЦЭС (Центр экономической стратегии).

Вышлинский добавляет, что уже летом 2022 года, в связи с масштабным монетарным финансированием дефицита бюджета и девальвацией гривны, правительство начало пересматривать решение от 28 февраля, ведь объем расходов только на денежное довольствие ВСУ по официальным данным превысил 70 млрд грн в месяц.

Рост дефицита госбюджета и девальвация гривны заставляли украинскую власть пересматривать выплаты военным Фото: Getty Images

"Прямо о дефиците средств не упоминали, поскольку власть о неприятных вещах говорить не любила и до войны, а во время войны — тем более, — продолжает Глеб Вышлинский. — В конце концов, в июле 2022 года в МВД отменили доплаты полицейским и другим служащим вне зоны боевых действий, а Министерство обороны тогда решили не трогать. В феврале 2023 года отмена надбавок для военнослужащих фактически стала продолжением административного урезания бюджетных расходов".

Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" уточняет, что выплаты предусматривались постановлением КМУ №168 от 28 февраля 2022 года, в которое с момента его принятия неоднократно вносились изменения.

"Отменяя надбавку, правительство руководствовалось вопросами уменьшения расходов бюджета за счет военнослужащих и, в первую очередь, выплаты забрали у курсантов, Службы судебной охраны и у тех, кто не участвует непосредственно в боевых действиях, чем поставили их семьи на грань выживания", – продолжает Кравец.

"Те, кто пишут, что это "глубокие тыловики", точно не знают, что такое армия, — высказалась по этому вопросу народный депутат Виктория Сюмар. — Ведь подразделение после месяца-двух на передке отходит на восстановление, и уже в это время военнослужащий имеет 20 тыс. грн. То же касается медиков, логистов, инструкторов".

А Сергей Лысенко, адвокат, управляющий партнер Юридической компании GRACERS, посоветовал не забывать, что воин, не находящийся в непосредственных боевых столкновениях, все равно на военной службе — в то время как дома его семья остается наедине с финансовыми проблемами. Соответственно, эти дополнительные средства часто были единственной помощью, которую военнослужащий мог оказать своим близким.

На передовой воины продолжают получать прибавку в 100 тыс. грн. в месяц Фото: Укринформ

Важно

Повестка – в каждом уголке страны: что изменилось и как теперь в Украине будут их вручать

Война и популизм. Как Верховная Рада (не) вернула надбавку всем военным

В апреле информпространство облетела новость о якобы возвращении всем военным надбавки в 30 тысяч грн. Инициатором этого стала Верховная Рада, которая 10 апреля 2023 приняла законопроект №8312 вместе с соответствующей поправкой Дмитрия Разумкова. Она предусматривает на время действия военного положения установление предельного размера зарплат госслужащих и работников госпредприятий в десять минимальных зарплат (67 тыс. грн) и направление сэкономленных таким образом средств на доплаты военным.

Однако депутат от фракции "Голос", секретарь комитета по вопросам бюджета Владимир Цабаль внес в парламент проект постановления об отмене решения о принятии вышеупомянутого закона — по его мнению, поправка Разумкова является популистской и нарушает обязательства Украины перед международными донорами относительно реформ корпоративного управления госпредприятий.

Поправку Разумкова поддержали 277 народных депутатов

Более того, средств, которые предлагается отобрать у госслужащих, военным явно недостаточно. Комментируя это решение в своем канале в телеграме народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отметил, что эта поправка возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплат госслужащих, чего не хватит даже на 2% от запланированных расходов, так как на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн в день. "Поэтому я бы пока не столь однозначно утверждал, что надбавку вернули", — резюмирует нардеп.

"Ограничение зарплат в госсекторе уже однажды признавалось неконституционным и, очевидно, вредно для страны. Оно покрывает лишь 2% дополнительных расходов [на надбавки], тогда как остальные 98% придется "напечатать" или найти другие источники финансирования, что сложно в условиях дефицита бюджета", — продолжает Глеб Вышлинский. Собеседник Фокуса подчеркивает, что это решение не опирается на реальные расчеты и является популистическим, ведь в Украине все любят военных и не любят чиновников.

Между тем, Ростислав Кравец уверен, что все военнослужащие безусловно должны получать дополнительные выплаты, а предложенное ограничение зарплат в госсекторе не будет противоречить нормам Конституции Украины и уже ставшей практике ЕСПЧ.

Эмиссия, долги, налоги. Где найти дополнительные средства для военных

В 2022 году, когда все военные получали дополнительные выплаты в 30 тыс. грн, колоссальный дефицит госбюджета в значительной степени финансировался за счет эмиссии, проводимой Нацбанком путем выкупа государственных облигаций. Объем такой эмиссии в 2022 году достиг 400 млрд грн. Однако теперь регулятор не настроен прибегать к такой практике.

"Национальный банк выступает сторонником неэмиссионного финансирования потребностей бюджета ради уменьшения рисков для макрофинансовой стабильности Украины, — ответили на запрос Фокуса в НБУ. — Уже пятый месяц совместными усилиями Нацбанка и Минфина удается обеспечивать безэмиссионное финансирование расходов на оборону, и в результате этого инфляционные ожидания улучшились, устойчивость валютного рынка усилилась, а инфляция — снижается. Избежание эмиссионного финансирования также выступает важной предпосылкой для защиты доходов граждан, в том числе выплат защитникам, от инфляционного обесценения".

В 2023 году Нацбанк отказался от эмиссионного финансирования бюджета, попросту говоря — печати денег Фото: НБУ

Если не прибегать к эмиссии, главным источником покрытия дефицита бюджета, который будет расти из-за возврата надбавок, должна стать международная помощь. Но и ее объемы не безграничны.

"Сейчас практически все расходы украинского госбюджета, кроме расходов на войну, покрываются за счет кредитов и грантов международных доноров. И дефицит одной статьи расходов увеличивает общий дефицит бюджета, что может вызвать вопросы у международных партнеров, в отношениях с которыми установился очень шаткий баланс. С их стороны нет готовности покрывать сколько угодно расходов — они будут помогать в пределах какой-то обоснованной суммы", — комментирует Глеб Вышлинский.

"Правительство пытается уменьшить дыру в бюджете, и отмена доплат для тех, кто в тылу, становится логичным шагом в этой ситуации. Рано или поздно это все равно нужно было бы сделать. Поэтому здесь вопрос не в самом решении, а во времени его внедрения. По большому счету могли бы и на эти доплаты попросить деньги у доноров, но, видимо, не хотят и будто цементируют эту позицию", — продолжает Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина. Соответственно, по мнению собеседника Фокуса, инициатива возврата доплат, исходящая из политического лагеря, вряд ли имеет шансы на успех.

Между тем, министр финансов Сергей Марченко в недавнем видеоинтервью высказался о том, что возврат доплат военным в 30 тыс. грн невозможно профинансировать без увеличения налоговой нагрузки и военного сбора. Поскольку, по словам Марченко, это требует дополнительных 170 млрд грн в год, ради которых придется предусмотреть увеличение налогов — НДС на 4% [до 24%] и военного сбора в три раза [до 4,5%]. Такой шаг, очевидно, при всем уважении к военным, вызовет большое возмущение у миллионов украинских налогоплательщиков.

"Нужно тщательно просчитывать и экономически выверять все решения по увеличению бюджетных расходов с учетом наличия реалистичных источников их покрытия, ведь решения, ставящие под угрозу макрофинансовую стабильность, угрожают не только общей устойчивости экономики, но и обороноспособности Украины", — в ответ на запрос Фокуса высказали позицию в Нацбанке.

Пока в обществе и коридорах власти "ломают копья" вокруг чувствительного вопроса, высшее военное командование Украины обратилось в Верховную Раду с просьбой отложить рассмотрение законопроекта №8312 о возврате доплат военным. Авторы обращения отметили, что необходимо собрать рабочую группу с представителями Верховной Рады, Кабмина, Генерального штаба ВСУ и до конца мая вместе разработать законопроект, урегулирующий вопросы оплаты труда военнослужащих.

Обращение подписали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, главы МВД, Госпогранслужбы, Генштаба, СБУ и командующий Нацгвардией Обращение подписали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, главы МВД, Госпогранслужбы, Генштаба, СБУ и командующий Нацгвардией

Важно

Доплаты 30 тысяч военным: Залужный и силовики просят Раду отложить инициативу (документ)

В НБУ в ответ на запрос Фокуса сообщили, что разделяют позицию Генерального штаба Украины и считают, что популизм и спекуляции на этом вопросе недопустимы и прямо вредят обороноспособности, и добавили, что решение социально-чувствительных вопросов требует основательных расчетов как в части расходов, так и в части источников их покрытия и глубокой коммуникации с обществом.

То есть, несмотря на голосование Верховной Рады за вышеупомянутый законопроект, пока на восстановление отмененных выплат военным рассчитывать не стоит. По крайней мере, до тех пор, пока ветви власти не найдут компромиссное решение.