30 тысяч военным: фейки и правда. Кому и что сократили, а кому — добавили

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С начала широкомасштабного вторжения России, которое длится почти год, определение объема дополнительных выплат прежде всего воинам ВСУ, а также остальным сотрудникам оборонных и правоохранительных ведомств, осуществляющих защиту нашего государства и непосредственно воюющих с врагом, было регламентировано правительственным постановлением от 28.02.2022 г. № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

И вот вокруг темы выплат начался трэш. Причем, мне кажется, возник он исключительно из-за того, что ненадлежащим образом проводится разъяснительная работа с общественностью. А потом по принципу "что мы наделали" пытаются эти ошибки исправить, или враг пытается воспользоваться этим, раздувая пламя там, где его нет вообще.

Следовательно, трэш стартовал с сообщения на сайте Министерства обороны Украины о том, что вводится в действие новый порядок начисления денежного довольствия. В тексте этого сообщения указано, что с 01.02.23 г. меняется подход к применению выплат 30 тыс. и 100 тыс. грн, введенных вышеуказанным постановлением КМУ.

Как указали авторы сообщения, изменится подход к выплате в размере 30 тыс. грн тем военнослужащим и правоохранителям, которые несут службу в частях, которые на этот момент не задействованы в непосредственном участии и обеспечении проведения боевых действий. А также добавили, что увеличивают минимальный уровень денежного довольствия военнослужащих ВСУ, НГУ и ГПС до 20 100 грн, а сотрудников ГСЧС и НПУ — не менее 17 тыс. грн.

По сути все. После этого в соцсетях прокатилась мощная волна обсуждения новости, которая однозначно имела отрицательную окраску. Причем это обсуждение достигло такого обострения, что некоторые умники решили использовать Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины и сообщить, что это фейк и такого решения не было вообще.

Уже вечером это сообщение было снято, хотя запущенная информация гуляла в Сети. По крайней мере, три разных специалиста, в том числе опытные юристы, с которыми я общался по поводу этого приказа, сообщили, что это фейк, и удивились, чего я вдруг взялся выяснять этот вопрос. Однако по состоянию на данный момент новость с сайта Минобороны не снята. Более того, постановление Кабмина № 43 от 20.01.23 г. "О внесении изменений в правительственное постановление № 168, которое содержит все соответствующие изменения, вступило в силу и действует.

Прокол в коммуникации № 1: почему так поздно сообщают о соответствующих изменениях? Постановление было принято еще 20 января. А МОУ сообщило о его существовании только 31 января — за день до вступления в силу этого документа. Почему? Каков в этом смысл? Общественность лишили возможности разобраться по существу вопроса. А сообщили только, что у большого количества военнослужащих забирают средства, к которым они привыкли, и установили минимальный уровень получаемых средств, который явно ниже того, к которому они привыкли за этот год.

И это уже второй вопрос: насколько военнослужащему достаточно той минимальной суммы, которую установил Кабмин. По-моему, явно недостаточно. Апелляция большинства критиков к тому, что этого не хватит не то что семье отправить, но даже на закупку себе минимальной одежды и оборудования. Когда я лично последний раз закупал минимальный необходимый пакет для бойца (и это он еще не шел на передок!), то потратил около 120 тыс. гривен. Это было в январе сразу после Нового года. Поэтому мне кажется, что раньше суммы также не были меньше. Но, повторюсь, это второй вопрос.

Важнее то, что те нормальные посылы этого постановления можно и нужно было разъяснить общественности с самого начала, и прежде всего тем, кого это касается.

Так что же изменилось вследствие принятия этого постановления № 43?

Первое. Сократили количество военных, имеющих право в период военного положения на получение дополнительного вознаграждения в размере 30 тыс. и 100 тыс. гривен, а именно исключили из перечня таких лиц военных прокуроров и сотрудников Службы судебной охраны.

Второе. Принято нововведение, согласно которому в отдельных случаях объем дополнительного вознаграждения лицам, указанным в постановлении № 168, может быть увеличен в соответствии с условиями и размерами, определенными Министерством обороны, но не более 50 тыс. грн.

Да, ранее эти 30 тыс. грн выплачивалось всем лицам, предусмотренным в постановлении № 168, а 100 тыс. грн — всем, кто непосредственно участвует в боевых действиях. Теперь объем дополнительного вознаграждения можно увеличить с 30 тыс. до 50 тыс. грн, а вот условия выплаты 100 тыс. грн остались без изменений.

Увеличенное вознаграждение могут получать все лица, не принимающие непосредственного участия в боевых действиях, но

выполняют боевые (специальные) задачи в составе органа военного управления (штабы разных уровней);

осуществляют оперативное управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых задач воинской частью (подразделением) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления).

Третье. Новым постановлением ограничили условия получения дополнительного вознаграждения 100 тыс. грн и единовременной выплаты в размере 15 млн гривен семьям военных. Теперь это вознаграждение и выплату будут платить при условии, что военные на момент несения службы или получения травм (гибели) осуществляли меры по национальной безопасности и обороне, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах ведения таких мер.

И четвертое. Руководители соответствующих министерств и государственных органов, перечисленных в п. 1 постановления № 168 теперь ограничены только правом определять порядок и условия выплаты дополнительного вознаграждения в объеме до 30 тыс. грн.

Вот в самом деле и все. Более того, вероятно, в какой-то степени эти новеллы вводят дополнительные и в то же время более справедливые критерии ранжирования выплат военнослужащим. И их цель — уменьшить и так сверхтяжелую нагрузку на бюджет, а также предусмотреть более справедливое вознаграждение тем воинам, которые в этот конкретный момент больше рискуют своей жизнью, чем их коллеги.

Правильно ли это делать за счет прямого уменьшения выплат, которые хотя и не были достаточными, но все же позволяли на минимальном уровне обеспечить себя и семью? Не следует забывать, что воин, который пока не находится в непосредственных боевых столкновениях, все равно на военной службе, и дома его семья осталась наедине с финансовыми проблемами, а эти средства часто остаются единственным, чем он может поддержать близких в свое отсутствие.

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