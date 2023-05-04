Премьер-министр Бельгии анонсировал механизм конфискации замороженных активов РФ (видео)

В марте прошлого года, как заявил глава бельгийского Кабмина Александер де Кроо, его государство арестовало 197 млн евро доходов от российских активов.

Бельгия разрабатывает механизм конфискации доходов от замороженных российских активов, которые можно отчуждать и использовать. Речь идет о более чем 200 миллиардах долларов РФ. Об этом на брифинге в Гааге с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте сообщил глава бельгийского Кабмина Александер де Кроо.

Он отметил, что очень важно передать средства на восстановление Украины. Политик считает, что именно Россия должна платить за ущерб и разрушения, нанесенные ее войсками.

"Бельгия будет искать механизмы, которые могли бы воплотить это в реальность", – заявил Александер де Кроо.

Глава бельгийского правительства также отметил, что в марте прошлого года Бельгия арестовала 197 млн евро доходов от российских активов. Эти средства государство намерено использовать для помощи украинским беженцам и поддержке Украины.

"Уверен, что мы должны идти дальше – не только замораживая проценты от российских активов, но и конфисковывая их", – пояснил политик.

Политик добавил, что Бельгия использует прибыль от процентных ставок по замороженным в стране 58 миллиардам евро российским активам для помощи Украине и ищет возможность еще больше увеличить использование этих средств.

Напомним, 25 марта Euractiv со ссылкой на AFP сообщили, что в Евросоюзе рассказали о сложности конфискации российских валютных резервов в пользу Украины. По словам руководителя оперативной группы ЕС Андерса Анлида, "нет ничего простого", когда дело доходит до поиска больших сумм на восстановление Украины с помощью российских валютных активов.