В ЕС сомневаются в быстрой конфискации валютных активов россиян в пользу Украины

Многие подсанкционные россияне подают жалобы против персональных ограничений, поэтому законное замораживание активов является серьезным вызовом для Брюсселя.

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В Евросоюзе рассказали о сложности конфискации российских валютных резервов в пользу Украины. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на AFP.

Глава оперативной группы ЕС Андерс Анлид считает, что такой шаг будет беспрецедентным и сложным в то же время. По словам эксперта, "нет ничего простого", когда дело доходит до поиска больших сумм на восстановление Украины с помощью российских валютных активов.

В частности, Анлид отметил, что найти законный способ конфисковать российские валютные активы – это вызов.

Например, известно о случае, когда часть санкций была приостановлена против россиянина Никиты Мазепина — российского гонщика и сына бизнесмена из РФ. Кроме этого, многие подсанкционные россияне подают жалобы против ограничений, которые на них накладывают в Европе.

"Это лишь свидетельствует о том, что наш Европейский Союз – это союз, построенный на верховенстве права", – объясняет глава оперативной группы ЕС.

Случай ареста российских валютных активов является, по сути, первым в истории Союза, если не считать конфискации иракских активов при режиме Саддама Хусейна.

"Надеюсь, мы сможем добиться результатов во время председательства (Швеции в ЕС)… Но это сложные вопросы. Будут краткосрочные и долгосрочные аспекты того, что мы делаем", – рассказывает Анлид.

По мнению эксперта, рабочей группе следует быть инновационной и двигаться вперед.

Впрочем, несмотря на заявления о сложности конфискации российских государственных и частных активов, Андерс Анлид считает, что компенсировать Украине все разрушения, причиненные войной, должна только РФ.

Напомним, в Канаде конфисковывают активы Романа Абрамовича.

Также Фокус писал о замораживании в ЕС российских активов на сумму более 20 млрд евро.