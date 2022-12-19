"Мы предупреждали": Канада начала конфискацию активов Романа Абрамовича, — МВД

В правительстве Канады заявили, что российские олигархи связаны с полномасштабным вторжением в Украину. Страна не хочет быть убежищем для их добытых нечестным путем доходов.

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Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что страна наложит арест на 26 млн долларов США предприятия, которое принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу. Речь идет о компании "Granite Capital Holdings". Об этом сказано на сайте правительства Канады.

Сообщается, что это первый случай, когда Канада использует свои новые полномочия, для конфискации активов лиц, находящихся под санкциями в пользу государства. Соответствующее заявление МВД страны подаст в суд. В случае конфискации полученные доходы можно будет использовать для восстановления Украины.

В заявлении говорится, что Канада стала первой страной G7, применившей такие меры. Она таким образом продемонстрировала свою твердую приверженность Украине.

"С самого начала войны мы предупреждали Путина и его пособников, что они не смогут скрыться от последствий своих действий. Безнаказанность никогда не была вариантом, и Канада продолжит оказывать давление на российский режим и тех, кто извлек выгоду из путинского варварского вторжения в Украину", — заявила Мелани Жоли.

Как заявила вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд, российские олигархи причастны к вторжению РФ в Украину. Канада не станет убежищем для их добытых нечестным путем доходов, а использование российских активов для восстановления Украины справедливо и уместно

В правительстве также напомнили, что Канада ввела санкции в отношении более 2100 физических и юридических лиц после оккупации Крыма Россией. После начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года Канада ввела санкции еще более чем в отношении 1500 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси и из них.

Кто такой Роман Абрамович?

Роман Абрамович — российский предприниматель, миллиардер и государственный деятель. Занимал должности губернатора Чукотского автономного округа и председателя Думы Чукотского автономного округа РФ. Находится под санкциями Великобритании, Канады, Австралии, Европейского союза и других стран.

Ранее Фокус писал, что санкции США против РФ убили производство российских процессоров. Российские производители процессоров попали в список юрлиц, с которыми запрещены любые сделки, а их зарубежные активы были заблокированы.

Еще напомним, что в США наложили санкции на миллиардера Потанина и нескольких чиновников. Среди первого десятка богатейших людей России западные санкции не коснулись только бизнесмена и политика Михаила Прохорова.