Санкции США против РФ убили производство российских процессоров, — СМИ

Российские производители процессоров попали в список юрлиц, с которыми запрещены любые сделки, а их зарубежные активы были заблокированы.

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Глава Министерства цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что зарубежные производители, выпускающие полупроводники по технологиям российских компаний, не выполняют заказы в полной мере. Это касается не только изготовления новой продукции, но и отгрузки уже произведенных чипов. Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

По словам российского чиновника, из-за этого количество продуктов, включающих российские процессоры, сильно уменьшилось. Так, в 2022 году было выпущено всего 15 000 персональных компьютеров и 8000 серверов.

Шадаев также заявил, что в 2022 году у РФ могло бы быть больше отечественных процессоров, однако интеллектуальных и производственных мощностей в самой России не хватает, а зарубежные предприятия не перекрывают дефицит. По его словам, большая часть полупроводников производилась на иностранных заводах, но ситуация все же остается плачевной.

Издание пишет, что российские компании "Байкал Электроникс", АО МЦСТ и АО "НПЦ "Элвис" попали под санкции Соединенных Штатов, а затем были включены в список юридических лиц, с которыми запрещено проводить любые сделки. Кроме того, их зарубежные активы были заблокированы.

Также российские СМИ сообщают, что введенные 16 декабря Евросоюзом санкции против России, касаются непосредственно производителей процессоров. Кроме того, под санкции попали российские банки, среди которых Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Новикомбанк, АБ "Россия", Совкомбанк, РНКБ, ФК "Открытие", ВЭБ.

Ранее Фокус информировал о том, что в Украине готовят новые санкции против России и Беларуси. После доработки и верификаций в СНБО будут поданы предложения по введению персональных санкций против руководителей крупнейших банков РФ.

Еще напомним, что политики США таким образом намерены сосредоточить производство в своей стране. Из-за этого Китаю и России будет сложнее обходить санкции и получать доступ к американским технологиям.