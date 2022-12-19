Санкції США проти РФ вбили виробництво російських процесорів, — ЗМІ

Російські виробники процесорів потрапили до списку юросіб, з якими заборонено будь-які угоди, а їхні закордонні активи заблокували.

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Глава Міністерства цифрового розвитку РФ Максут Шадаєв заявив, що закордонні виробники, які випускають напівпровідники з технологій російських компаній, не виконують замовлення повною мірою. Це стосується не лише виготовлення нової продукції, а й відвантаження вже вироблених чипів. Про це пише російське видання "Коммерсант".

За словами російського чиновника, через це кількість продуктів, що включають російські процесори, значно зменшилась. Так, у 2022 році випущено лише 15 000 персональних комп'ютерів та 8000 серверів.

Шадаєв також заявив, що у 2022 році у РФ могло б бути більше вітчизняних процесорів, проте інтелектуальних та виробничих потужностей у самій Росії не вистачає, а закордонні підприємства не перекривають дефіцит. За його словами, більша частина напівпровідників вироблялася на іноземних заводах, але ситуація все ж таки залишається плачевною.

Видання пише, що російські компанії "Байкал Електронікс", АТ МЦСТ та АТ "НВЦ "Елвіс" потрапили під санкції Сполучених Штатів, а потім були включені до списку юридичних осіб, з якими заборонено проводити будь-які угоди. Крім того, їх закордонні активи заблоковано.

Також російські ЗМІ повідомляють, що введені 16 грудня Євросоюзом санкції проти Росії стосуються безпосередньо виробників процесорів. Крім того, під санкції потрапили російські банки, серед яких "Сбербанк", ВТБ, "Промсвязьбанк", "Новікомбанк", АБ "Росія", "Радкомбанк", РНКЛ, ФК "Відкриття", ВЕБ.

Раніше Фокус інформував про те, що в Україні готують нові санкції проти Росії та Білорусі. Після доопрацювання та верифікацій у РНБО подадуть пропозиції щодо введення персональних санкцій проти керівників найбільших банків РФ.

Ще нагадаємо, що політики США так мають намір зосередити виробництво у своїй країні. Через це Китаю та Росії буде складніше обходити санкції та отримувати доступ до американських технологій.