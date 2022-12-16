Росія і Китай залишаться без чіпів: виробництво мікросхем масово переносять в Америку

США повністю візьмуть під контроль виробничі потужності та логістику — обходити санкції стане набагато складніше.

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Влітку цього року уряд США ухвалив так званий "Закон про чіпи та науку". Американські політики так мають намір зосередити провадження у своїй країні, повідомляє асоціація SIA.

В американському уряді вважають, що такий крок допоможе залучити інвестиції, створити робочі місця, дозволить контролювати ланцюжки поставок. Останній пункт є вкрай важливим, тому що незважаючи на санкції США, такі країни, як КНР та Росія постійно шукають "обхідні шляхи", щоб отримувати доступ до американських технологій. Тепер, коли США повністю візьмуть у свої руки виробничі потужності та логістику, обходити санкції стане набагато складніше.

Як повідомляє SIA, у Штатах будуть:

збудовані нові заводи з виробництва напівпровідників;

модернізовані та розширені вже наявні виробництва;

залучені інвестиції на суму $200 млрд;

створені 40 тис. нових робочих місць.

Перший завод уже почали будувати. У 2024 році планують запуск лінії. Декілька нових заводів збудують протягом 2023 року. Загалом планується відкриття 23-х виробництв мікросхем і модернізація 9-ти заводів.

SIA сподівається на співпрацю з Міністерством торгівлі США, щоб забезпечити ефективне, дієве та своєчасне впровадження "Закону про чіпи та науку". Це допоможе збільшити темпи виробництва чіпів, стимулюватиме інновації, принесе великі вигоди для економіки США, впевнені представники галузевої асоціації.

Раніше ми писали про те, що німецьким ученим вдалося створити супершвидкий перемикач для процесорів на основі солоної води та лазерів.

З нещодавнього розслідування Reuters стало відомо, як в РФ в обхід санкцій США проти Росії надходили процесори й інші комплектуючі, на основі яких потім створювалися ударні дрони "Орлан-10".