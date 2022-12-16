Россия и Китай останутся без чипов: производство микросхем массово переносят в Америку

США полностью возьмут под контроль производственные мощности и логистику — обходить санкции станет куда сложнее.

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Летом этого года правительство США приняло так называемый "Закон о чипах и науке". Американские политики таким образом намерены сосредоточить производство в своей стране, сообщает ассоциация SIA.

В американском правительстве полагают, что такой шаг поможет привлечь инвестиции, создать рабочие места, даст возможность контролировать цепочки поставок. Последний пункт крайне важен, потому что несмотря на санкции США, такие страны, как КНР и Россия постоянно ищут "обходные пути", чтобы получать доступ к американским технологиям. Теперь, когда США полностью возьмут в свои руки производственные мощности и логистику, обходить санкции станет куда сложнее.

Как сообщает SIA, в Штатах будут:

построены новые заводы по производству полупроводников,

модернизированы и расширены уже существующие производства,

привлечены инвестиции на сумму $200 млрд,

созданы 40 тыс. новых рабочих мест.

Первый завод уже начали строить. В 2024 планируют запуск линии. Несколько новых заводов построят в течение 2023 года. Всего планируется открытие 23-х производств микросхем и модернизация 9-ти заводов.

SIA надеется на сотрудничество с Министерством торговли США, чтобы обеспечить эффективное, действенное и своевременное внедрение "Закона о чипах и науке". Это поможет увеличить темпы производства чипов, подстегнет инновации, принесет большие выгоды для экономики США, уверены представители отраслевой ассоциации.

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