"Ми попереджали": Канада розпочала конфіскацію активів Романа Абрамовича, — МВС

В уряді Канади заявили, що російські олігархи пов'язані з повномасштабним вторгненням в Україну. Країна не хоче бути притулком для їх здобутих нечесним шляхом доходів.

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Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що країна накладе арешт на 26 млн доларів США підприємства, яке належить російському олігарху Роману Абрамовичу. Йдеться про компанію "Granite Capital Holdings". Про це йдеться на сайті уряду Канади.

Повідомляється, що це перший випадок, коли Канада використовує свої нові повноваження для конфіскації активів осіб, які перебувають під санкціями на користь держави. Відповідну заяву МВС країни подасть до суду. У разі конфіскації одержані доходи можна буде використовувати для відновлення України.

У заяві йдеться, що Канада стала першою країною G7, яка застосувала такі заходи. Вона так продемонструвала свою тверду відданість Україні.

"З самого початку війни ми попереджали Путіна та його пособників, що вони не зможуть втекти від наслідків своїх дій. Безкарність ніколи не була варіантом, і Канада продовжить тиснути на російський режим і тих, хто отримав вигоду з путінського варварського вторгнення в Україну", — заявила Мелані Жолі.

Як заявила віцепрем'єрка та міністерка фінансів Христя Фріланд, російські олігархи причетні до вторгнення РФ до України. Канада не стане притулком для їх здобутих нечесним шляхом доходів, а використання російських активів для відновлення України справедливе та доречне.

В уряді також нагадали, що Канада ввела санкції щодо понад 2100 фізичних та юридичних осіб після окупації Криму Росією. Після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року Канада ввела санкції ще більш ніж щодо 1500 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі та з них.

Хто такий Роман Абрамович?

Роман Абрамович — російський підприємець, мільярдер та державний діяч. Обіймав посади губернатора Чукотського автономного округу та голови Думи Чукотського автономного округу РФ. Знаходиться під санкціями Великобританії, Канади, Австралії, Європейського Союзу та інших країн.

Раніше Фокус писав, що санкції США проти РФ убили виробництво російських процесорів. Російські виробники процесорів потрапили до списку юросіб, з якими заборонено будь-які угоди, а їхні закордонні активи були заблоковані.

Ще нагадаємо, що в США наклали санкції на мільярдера Потаніна та кількох чиновників. Серед першого десятка найбагатших людей Росії західні санкції не торкнулися лише бізнесмена та політика Михайла Прохорова.