У ЄС сумніваються у швидкій конфіскації валютних активів росіян на користь України

Багато підсанкційних росіян подають скарги проти персональних обмежень, тому законне заморожування активів є серйозним викликом для Брюсселя.

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У Євросоюзі розповіли про складність конфіскації російських валютних резервів на користь України. Про це пише Euractiv з посиланням на AFP.

Голова оперативної групи ЄС Андерс Анлід вважає, що такий крок буде безпрецедентним та складним водночас. За словами експерта, "немає нічого простого", коли справа доходить до пошуку великих сум на відновлення України за допомогою російських валютних активів.

Зокрема Анлід зазначив, що знайти законний спосіб конфіскувати російські валютні активи – це виклик.

Наприклад, відомо про випадок, коли частину санкцій призупинили проти росіянина Нікіти Мазєпіна — російського гонщика та сина бізнесмена з РФ. Окрім цього, багато підсанкційних росіян подають скарги проти обмежень, які на них накладають у Європі.

"Це лише свідчить про те, що наш Європейський Союз — це союз, побудований на верховенстві права", – пояснює голова оперативної групи ЄС.

Випадок арешту російських валютних активів є, по суті, першим в історії Союзу, якщо не брати до уваги конфіскації іракських активів при режимі Саддама Хусейна.

"Сподіваюся, ми зможемо досягти результатів під час головування (Швеції в ЄС)… Але це складні питання. Будуть короткострокові та довгострокові аспекти того, що ми робимо", – розповідає Анлід.

На думки експерта, робочій групі варто бути інноваціною та рухатися вперед.

Попри заяви про складність конфіскації російських державних та приватних активів, Андерс Анлід вважає, що компенсувати Україні всі руйнування, завдані війною, повинна лише РФ.

Нагадаємо, у Канаді конфісковують активи Романа Абрамовича.

Також Фокус писав про замороження в ЄС російських активів на суму в понад 20 млрд євро.