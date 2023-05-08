Евросоюз закроет порты для судов, которые возят российскую нефть в обход санкций, — СМИ

В Европейском Союзе продолжается работа над 11 пакетом санкций против России за вторжение в Украину. Журналисты узнали, что блок, например, хочет закрыть лазейки, ограничив транспортировку российской нефти и нефтепродуктов после введения потолка.

Европейский Союз хочет закрыть свои порты для судов, которые пытаются обойти санкции против России. Эта мера является частью более широкого 11-го пакета санкций, сообщает агентство Bloomberg.

По предварительным данным, блок также предлагает странам поддержать ограничительные меры против кораблей, экипаж которых отключает навигационные системы. Для принятия этих мер потребуется поддержка всех стран-членов блока.

Так в Брюсселе хотят закрыть лазейки и ограничить транспортировку российской нефти и нефтепродуктов после введения потолка цен. В то же время Еврокомиссия сослалась на "резкий рост мошеннических практик и связанных с ними экологических рисков" со стороны судов, пытающихся обойти ценовой потолок G7 и нефтяное эмбарго.

Таким образом судам, которые подозревают в нарушении санкций путем перевалки с судна на судно, запретят заход в европейские порты. Запрет также будет распространяться на плавсредства, если есть подозрения, что они оказывают прямую или косвенную помощи России в обходе санкций.

Ранее стало известно, что Брюссель впервые после начала полномасштабной войны между Россией и Украиной ввел санкции против китайских и иранских компаний, занимающиеся поставкой компонентов для производства вооружений в РФ. В новый пакет санкций, который обсудят осударства-члены ЕС на этой неделе, включены семь китайских предприятий, обвиняемых в продаже оборудования, которое может быть использовано для изготовления оружия. Так же предлагается наложить санкции на I Jet Global DMCC в Дубае и Сирии.

Напомним, 21 апреля 2023 в МИД Турции объяснили, почему не вводят санкции против РФ. Так, руководитель ведомства Мевлют Чавушоглу намекнул, что позиция страны в вопросе российско-украинской войны наиболее объективна в мире.