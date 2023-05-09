"Критическое накопление": "Укрзалізниця" просит остановить отгрузку зерна в одном из портов

По словам представителя "Укрзалізниці" Валерия Ткачева, на пути к порту Измаил образовалась очередь из более чем 5000 загруженных вагонов. При этом среднесуточная выгрузка зерна в порту составляет 60-80 вагонов.

В "Укрзалізниці" призвали приостановить отгрузку зерна в порт Измаил на месяц. Эти меры связаны с большим скоплением загруженных вагонов, написал заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзалізниці" Валерий Ткачев 8 мая.

Ткачев заявил, что в направлении порта движется очередь из 4978 вагонов, 2168 из которых загружены зерном. По его словам, пропускная способность порта снизилась из-за погодных условий, а среднесуточная выгрузка зерна в порту Измаил составляет 60-80 вагонов в сутки.

"По возможности просим воздержаться от отгрузки зерновых грузов в направлении порта Измаил (критическое накопление вагонов, очередь на выгрузку примерно 27-36 суток)", — говорится в сообщении.

Как отмечает Ткачев, к 9 мая очередь выросла до 5137 вагонов, 2282 из которых везут зерновые грузы. Он также подчеркнул, что из-за погодных условий на вторник запланирована выгрузка только 20 вагонов зерна.

По словам замдиректора, хуже всего обстоят дела у операторов "Эфес" и "Ривахолдинг".

Напомним, что 8 мая в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщили о блокировке российской стороной регистрации и проведения инспекций, входящих в Черное море суден, которые участвуют в "зерновой сделке".

Ранее, 3 мая мы сообщали, что Румыния вводит временный запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины. Ограничительные меры будут действовать месяц — до 5 июня. Запрет касается пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

Еще мы писали о том, что в среду, 3 мая, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры по возобновлению зернового соглашения состоятся 5 мая. Он также выразил надежду, что переговоры пройдут без заминок, поскольку соглашение очень важно для обеспечения стабильности и нуждающихся стран.