В ЕС продолжают запрещать импорт украинского зерна: какая еще страна вводит ограничения

По предварительным данны, под запретом будет только та продукция, поставки которой ожидались уже после решения Еврокомиссии об ограничении экспорт зерновых из Украины.

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Румыния со 3 мая 2023 года вводит временный запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины. Ограничительные меры будут действовать месяц — до 5 июня. Об этом заявили в Национального управления ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов страны (ANSVSA).

Какие товары под запретом

Отмечается, что запрет касается:

пшеницы;

кукурузы;

рапса;

подсолнечнике.

При этом в сообщении сказано: ограничения касаются только "договоров, заключенных после вступления в силу положений Регламента Комиссии (ЕС) от 2 мая 2023 года".

"Национальное управление ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов применяет новые положения исполнительного регламента комиссии от 2 мая 2023 года. ANSVSA не разрешит импорт в Румынию пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса украинского происхождения, с даты вступления в силу вышеупомянутого регламента до 5 июня 2023 года", – отметили в организации.

Напомним, Европейская комиссия (ЕК) на днях ввела исключительные и временные меры предосторожности, которые касаются импортируемых сельскохозяйственных товаров из Украины. Это случилось после давления со стороны пяти государств-членов Евросоюза – Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Власти этих стран считают, что украинский импорт обвалил цены на внутреннем рынке.

По данным НБУ от 27 апреля, предварительные убытки от запрета транзита украинской агропродукции через страны Восточной Европы составили примерно 200 млн долларов. По словам замглавы НБУ Сергея Николайчука, что потери от запрета экспорта в соседние страны будут более значительными.