Не только зерно: Еврокомиссия запретила импорт ряда агротоваров из Украины

В ЕС заявили, что "временные превентивные меры" направлены на устранение логистических проблем в странах Восточной Европы. Ограничения коснутся зерна, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, выращиваемых в Украине.

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Во вторник, 2 мая, Европейская комиссия приняла решение временно ограничить экспорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Об этом идет речь в официальном пресс-релизе Еврокомиссии.

В документе говорится, что упомянутые пять стран столкнулись с логистическими проблемами, а "временные превентивные меры" в отношении украинского продовольствия помогут их устранить. Ограничения продлятся со 2 мая до 5 июня 2023 года.

При этом в остальных странах ЕС украинская продукция по-прежнему может свободно продаваться, проходя через соседние государства посредством общей процедуры таможенного транзита.

В свою очередь Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия отменят свои односторонние меры в отношении аграрных товаров украинского происхождения.

"Эти меры являются частью общего пакета поддержки, который предлагает Комиссия, и будут дополнены финансовой поддержкой фермеров в пяти государствах-членах и дальнейшими мерами по облегчению транзита украинского экспортного зерна", — заключили в Еврокомиссии.

Экспорт украинского продовольствия в ЕС: что известно

С началом начала полномасштабного вторжения России большая доля украинского зерна начала экспортироваться через сухопутную границу с Польшей. Однако товар, который должен был идти через соседнюю страну транзитом, оседал на местных рынках, что привело местных фермеров к убыткам. Похожая ситуация наблюдалась и в других граничащих с Украиной странах.

В связи с этим главы правительства Польши и Румынии обратились к Еврокомиссии касательно введения механизма отслеживания экспорта украинского зерна, чтобы минимизировать нелегальную торговлю на их территории.

Кроме того 19 апреля Венгрия ввела ограничения на ввоз 25 продуктов агроотрасли и зерновых культур с территории Украины. По словам венгерского министра сельского хозяйства Иштвана Надя, меры якобы касаются защиты местных фермеров и потребителей.

По данным НБУ от 27 апреля, предварительные убытки от запрета транзита украинской агропродукции через страны Восточной Европы составили примерно 200 млн долларов. Как отмечает замглавы НБУ Сергей Николайчук, что потери от запрета экспорта в соседние страны будут более значительными.

Ранее, 20 апреля, стало известно о том, что Евросоюз собирается выделить 100 млн евро в качестве компенсации для фермеров пяти стран, граничащих с Украиной, чьи интересы затронуло увеличение экспортируемого украинского зерна.