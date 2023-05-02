Не тільки зерно: Єврокомісія заборонила імпорт низки агротоварів із України

У ЄС заявили, що "тимчасові превентивні заходи" спрямовані на усунення логістичних проблем у країнах Східної Європи. Обмеження торкнуться зерна, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, що вирощується в Україні.

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У вівторок, 2 травня, Європейська комісія ухвалила рішення тимчасово обмежити експорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині. Про це йдеться в офіційному пресрелізі Єврокомісії.

У документі йдеться про те, що згадані п'ять країн зіткнулися з логістичними проблемами, а "тимчасові превентивні заходи" щодо українського продовольства допоможуть їх усунути. Обмеження продовжаться з 2 травня до 5 червня 2023 року.

При цьому в інших країнах ЄС українська продукція, як і раніше, може вільно продаватися, проходячи через сусідні держави через загальну процедуру митного транзиту.

Своєю чергою Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина скасують свої односторонні заходи щодо аграрних товарів українського походження.

"Ці заходи є частиною загального пакета підтримки, який пропонує Комісія, і буде доповнено фінансовою підтримкою фермерів у п'яти державах-членах та подальшими заходами щодо полегшення транзиту українського експортного зерна", — заявили в Єврокомісії.

Експорт українського продовольства до ЄС: що відомо

З початком повномасштабного вторгнення Росії велика частка українського зерна почала експортуватися через сухопутний кордон із Польщею. Однак товар, який мав йти через сусідню країну транзитом, осідав на місцевих ринках, що призвело місцевих фермерів до збитків. Схожа ситуація спостерігалася і в інших країнах, що межують з Україною.

У зв'язку з цим глави уряду Польщі та Румунії звернулися до Єврокомісії щодо запровадження механізму відстеження експорту українського зерна, щоби мінімізувати нелегальну торгівлю на їх території.

Крім того, 19 квітня Угорщина запровадила обмеження на ввезення 25 продуктів агрогалузі та зернових культур з території України. За словами угорського міністра сільського господарства Іштвана Надя, заходи нібито стосуються захисту місцевих фермерів та споживачів.

За даними НБУ від 27 квітня, попередні збитки від заборони транзиту української агропродукції через країни Східної Європи становили приблизно 200 млн доларів. Як зазначає заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, втрати від заборони експорту до сусідніх країн будуть більшими.

Раніше, 20 квітня, стало відомо про те, що Євросоюз збирається виділити 100 млн євро як компенсацію для фермерів п'яти країн, що межують з Україною, інтереси яких торкнулося збільшення експортованого українського зерна.