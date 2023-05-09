Должникам приготовиться: банкам разрешили блокировать карточки украинцев

Теперь украинские банки будут блокировать счета граждан по запросу исполнительной службы, но должники смогут оплачивать со своего счета налоги и сборы без учета ареста.

В Украине с 9 мая 2023 года перестало действовать постановление Кабмина, в рамках которого Государственной исполнительной службе запрещалось арестовывать счета украинцев на сумму менее 100 тысяч гривен во время военного положения. Причина: вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения". Документ опубликован на сайте Верховной Рады.

Теперь украинские банки будут блокировать счета граждан по запросу исполнительной службы. При этом в рамках нового закона клиентам разрешено пользоваться суммой в размере 2-х минимальных зарплат (то есть 13,4 тысячи гривен), но при условии, что клиент обратился к исполнителю и тот в свою очередь прислал в финансовое учреждение постановление на снятие ареста на эту сумму по одному из счетов.

Также должники с заблокированным счетами могут оплачивать с него налоги, сборы без учета ареста, при условии, что такой счет определен для осуществления расходных операций.

По словам соучредителя Monobank Олега Гороховского, в рамках исполнения закона банк заблокирует карточные счета около 436 тысяч своих клиентов.

"Поскольку закон вступил в силу, мы должны вернуть аресты, которые снимали во время действия военного положения. Это коснется почти 436 тысяч наших клиентов. Очень жаль, но мы ничего не можем с этим поделать. Все банки его будут выполнять", — написал Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

Отметим также, что еще в 2021 году в Украине заработала система автоматического ареста денег на счетах украинцев. Она предусматривает автоматический арест из-за долгов за:

неоплаченные штрафы;

штрафы за нарушение ПДД;

долги за коммунальные платежи;

долги по алиментам;

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