Пенсии в Украине: кому с июля 2023 года повысят выплаты

С 1 июля 2023 года несколько категорий украинских пенсионеров будут получать повышенные выплаты, так как в Украине запланировано несколько этапов индексации этих выплат.

Несмотря на российско-украинскую войну, выплата пенсий в 2023 году будет пересмотрена и пенсионеры получат повышенные выплаты. Об этом глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус рассказал в интервью ТСН, которое вышло 8 мая.

Выплата пенсий в 2023 году: когда проведут индексацию

По словам Евгения Капинуса, в этом году уже была проведена индексация пенсий и запланировано проведение нескольких перерасчетов пенсий.

Чиновник напомнил, что выросли размеры минимальной пенсии и минимальных пенсионных выплат пенсионерам разных возрастных категорий, имеющих полный страховой стаж.

Первая индексация произошла 1 марта. Второй раз украинским пенсионерам пересчитали выплату пенсий в 2023 году в апреле. А следующее повышение выплат запланировано на июль.

"С 1 июля запланировано проведение индексации на 19,7% пенсий", — объяснил глава правления ПФУ.

Кто может рассчитывать на повышенную выплату пенсий

Капинус уточнил, что повышенные пенсии с 1 июля буду получать госслужащие, народные депутаты и представители органов местного самоуправления. Это означает, что на повышение пенсий могут рассчитывать 19,7% процентов всех украинских пенсионеров.

На сколько увеличат выплату пенсий в Украине

"В 2023 году выросли размеры минимальной пенсии и минимальных пенсионных выплат пенсионерам разных возрастных категорий, имеющих полный страховой стаж", — сказал глава правления Пенсионного фонда Украины.

Он объяснил, что размер пенсии каждого пенсионера зависит от двух факторов. Первый — это страховой стаж. Второй — размер заработной платы, с которой и происходит отчисление в Пенсионный фонд.

Напомним, 9 мая стало известно, кому из украинцев могут повысить выплаты на 20%. В марте государство пересчитало пенсионные выплаты 10,5 млн украинцев. В частности, пенсии повысили пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы. А в июле, как отмечают в ПФУ, планируется новая индексация.

Также 6 мая СМИ писали о том, кто из украинцев получит дополнительные 1000 гривен в июне. В ПФУ отметили, что на обновленные выплаты могут претендовать определенные категории граждан и предупредили, что перерасчет будет осуществлен задним числом, так как статистика поступает с запозданием.