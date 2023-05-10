Экстренная финансовая помощь: в каких случаях и кто из украинцев может ее получить

Неотложную материальную помощь смогут получить две категории украинцев, предоставив минимум документов в формате онлайн.

Финансовую помощь в Украине получают пострадавшие от войны и внутренне перемещенные лица. Выплаты предоставляет само государство и несколько международных организаций. Однако получение такой помощи занимает какое-то время. Немногие знают, что в экстренных случаях украинцы могут получить неотложную денежную поддержку, рассказал портал "На пенсии".

Экстренная финансовая помощь в Украине: как получить и кто может это сделать

На данный момент материальную помощь в ускоренном формате предоставляет Эстонский совет по делам беженцев.

Украинцы могут получить экстренную финансовую поддержку в двух случаях:

при необходимости срочной операции по поводу онкологии (как для самого человека, так и для члена семьи);

при необходимости безотлагательного лечения из-за ранения, вызванного боевыми действиями (как для самого человека, так и для члена семьи).

Для оформления материальной помощи, необходимо заполнить онлайн-форму по ссылке, а также загрузить документ, удостоверяющий личность и медицинские справки, подтверждающие факт заболевания.

Предоставленная информация будет проверяться в срок до пяти дней, после чего с заявителем выйдут на связь представители организации.

Напомним, 9 мая Датский совет по делам беженцев сообщал, что жители Иванковской территориальной общины (Киевская область), которые пострадали от российской оккупации в феврале-апреле 2022 года могут получить финансовую помощь в размере 40 тысяч гривен.

1 мая вступил в действие закон № 2980-IX, который предусматривает выплату единоразовой материальной поддержки в размере до одного миллиона гривен. Деньги смогут получить чиновники и сотрудники критической инфраструктуры в случае получения инвалидности при исполнении служебных обязанностей в районах ведения боевых действий.