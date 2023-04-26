Некоторым украинцам выплатят до 1 миллиона гривен во время войны: детали

Фокус рассказывает, кому из украинцев государство выплатит от 200 тысяч до 1 миллиона гривен во время полномасштабной войны.

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С 1 мая 2023 года некоторым украинцам будут выплачивать единоразовую финансовую помощь. Деньги смогут получить чиновники и сотрудники критической инфраструктуры в случае получения инвалидности при исполнении служебных обязанностей в районах ведения боевых действий. Об этом сказано в законе № 2980-IX, который начнет действовать с 1 мая.

Сколько будут выплачивать

Предусмотрены такие выплаты:

лицам с инвалидностью I группы – 800 тыс. грн;

с инвалидностью II группы – 500 тыс. грн;

с инвалидностью III группы – 200 тыс. грн;

в случае гибели (выплачивается родственникам) – 1 млн грн.

Деньги выплатят, если гражданин получил ранение, увечье, контузию или заболевание по ходу исполнения должностных обязанностей после 24 февраля 2022 года в районах ведения боевых действий или в районах, подвергавшихся после этой даты бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям.

Выплата может быть получена в течение трех лет после получения инвалидности. Право на единовременное пособие за вред жизни и здоровью имеют:

работники объектов критической инфраструктуры;

государственные служащие;

должностные лица местного самоуправления.

Верховная Рада вернула военным выплаты в 30 тысяч гривен

10 апреля стало известно, что Верховная Рада проголосовала за возвращение 30 тысяч гривен надбавок военным, а также за возвращение надбавок сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полицейским. Депутаты поддержали законопроект №8312, которым предусмотрено, что дополнительные выплаты будут действовать до конца периода военного положения.

В тот же день член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский отметил, что учитывая текущие обстоятельства найти дополнительные средства будет непросто, но государство еще изучит этот вопрос.

11 апреля народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в бюджете Украины нет 98% от суммы, необходимой для того, чтобы в течение года выплачивать военным надбавки в размере 30 тысяч гривен, как это предусмотрено в недавно принятом законе №8312. По словам парламентария, в месяц государству необходимо выплачивать 12,7 млрд, что составляет 152,4 млрд грн в год.

Глава Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью от 12 апреля сообщил, что упомянутая поправка не гарантирует возвращения надбавок в 30 тысяч гривен. По его словам, военнослужащим вернут выплаты, когда найдут источник наполнения бюджета.