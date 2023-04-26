Деяким українцям виплатять до 1 мільйона гривень під час війни: деталі

Фокус розповідає, кому із українців держава виплатить від 200 тисяч до 1 мільйона гривень під час повномасштабної війни.

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З 1 травня 2023 року деяким українцям виплачуватимуть одноразову фінансову допомогу. Гроші зможуть отримати чиновники та співробітники критичної інфраструктури у разі отримання інвалідності під час виконання службових обов'язків у районах ведення бойових дій. Про це йдеться у законі № 2980-IX, який почне діяти з 1 травня.

Скільки виплачуватимуть

Передбачені такі виплати :

особам з інвалідністю І групи – 800 тис. грн;

з інвалідністю ІІ групи – 500 тис. грн;

з інвалідністю ІІІ групи – 200 тис. грн;

у разі загибелі (виплачується родичам) – 1 млн грн.

Гроші виплатять, якщо громадянин отримав поранення, каліцтво, контузію або захворювання під час виконання посадових обов'язків після 24 лютого 2022 року в районах ведення бойових дій або в районах, що зазнавали після цієї дати бомбардувань, авіаударів та інших збройних нападів.

Виплату можна отримати протягом трьох років після отримання інвалідності. Право на одноразову допомогу за шкоду життю та здоров'ю мають:

працівники об'єктів критичної інфраструктури;

державні службовці;

посадовці місцевого самоврядування.

Верховна Рада повернула військовим виплати у 30 тисяч гривень

10 квітня стало відомо, що Верховна Рада проголосувала за повернення 30 тисяч гривень надбавок військовим, а також за повернення надбавок співробітникам Держслужби з надзвичайних ситуацій та поліцейських. Депутати підтримали законопроєкт №8312, яким передбачено, що додаткові виплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану.

У той же день член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський зазначив, що з огляду на поточні обставини знайти додаткові кошти буде непросто, але держава ще вивчить це питання.

11 квітня народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у бюджеті України немає 98% від суми, необхідної для того, щоб протягом року виплачувати військовим надбавки у розмірі 30 тисяч гривень, як це передбачено у нещодавно прийнятому законі №8312. За словами парламентаря, за місяць державі необхідно виплачувати 12,7 млрд, що становить 152,4 млрд грн на рік.

Голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев в інтерв'ю від 12 квітня повідомив, що згадана поправка не гарантує повернення надбавок у 30 тисяч гривень. З його слів, військовослужбовцям повернуть виплати, коли знайдуть джерело наповнення бюджету.