В Украине некоторые граждане рискуют потерять пенсии: кто может остаться без выплат

Согласно документу, представленному на рассмотрение профсоюзов, будут проверять валидацию данных, персональные сведения о пенсионерах и правомерность предоставления ему пенсионных выплат.

В Украине некоторые категории граждан рискуют остаться без пенсии после проверки получателей социальных выплат специалистами Министерства финансов и Пенсионного фонда Украины. Проект соответствующего приказа был обнародован на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ) для обсуждения.

Пенсии в Украине — кого могут лишить пенсионных выплат после проверки

В проекте приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания" говорится, что сначала будут проверять валидацию данных, то есть соблюдают ли требования обмена информацией о персональной информации пенсионеров. Далее будут проверять персональные сведения о получателях пенсионных выплат.

Выплаты могут быть отменены в следующих случаях:

если есть ошибка в фамилии;

если обнаружат, что выплаты получались по поддельным документам;

если получатель долгое время жил за границей. В законе говорится: "Пенсионные выплаты прекращаются на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено ВР Украины";

если получатель выплат не получает их в течение 6 месяцев;

если гражданин-переселенец и сменил место жительства.

Также Миграционная служба фиксирует пересечение границы населением, и эта информация быстро поступает в Минфин и ПФУ во время верификации.

Напомним, что с 1 июля 2023 года несколько категорий пенсионеров в Украине будут получать повышенные выплаты, поскольку запланировано несколько этапов индексации этих выплат.

Максимальная пенсия в Украине сегодня – 20 930 гривен, а размер выплаты зависит от выслуги лет. Условия назначения и продолжительность специального стажа, дающего право на назначение пенсии по выслуге лет, зависит от профессий и должностей.