Нефтегазовые доходы России падают: как Кремль теряет деньги из-за санкций

В 2022 году Европа и страны "Большой семерки" ограничили поставки нефти и газа из России. В Кремле до сих пор утверждают, что у них все хорошо, а санкции на экономику не действуют, но оказывается, что все немного по-другому.

Россия тратит баснословные деньги на войну против Украины благодаря своим свердоходам от продажи нефти и газа. Однако благодаря международным санкциям Кремль постепенно теряет доступ к деньгам. Так, с января по апрель 2023 года нефтегазовые доходы агрессора сократились на 52%, если сравнивать с показателями прошлого года за аналогичный период. Об этом сообщает Министерство финансов РФ.

Согласно информации ведомства, в начале года нефтегазовые доходы страны составили 2,3 трлн рублей, а не нефтегазовые – 5,5 трлн рублей. За период с января по апрель бюджет РФ пополнился на 7,8 трлн рублей — это на 22% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

При этом расходы РФ за январь-апрель составили 11,2 трлн рублей, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Почему снижаются доходы Кремля

В российском Минфине открыто не признают влияние международных санкций на доходы страны. Там отмечают, что падение нефтегазовых доходов происходит на фоне снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением экспорта газа.

Где Россия ищет рынки сбыта для нефти, газа и нефтепродуктов

Санкции Запада сузили и усложнили, но не остановили экспорт энергоносителей из России. Так что теперь самыми крупными экспортерами нефти и газ вместо Европы являются Китай, Индия и Турция.

"Объемы экспорта российских нефтепродуктов пока почти не изменились, ведь санкции против них были введены только в феврале 2023 года. Но в случае с нефтепродуктами России будет гораздо сложнее найти альтернативные рынки, разве что при наличии больших скидок, что уже можно наблюдать на примере дополнительных поставок в Турцию и даже в Бразилию и страны Персидского залива", — объяснил Фокусу в мае 2023 года глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко.

Между тем потери РФ от экспорта газа оказались значительно больше. Как отмечает Александр Мартыненко, экспортные объемы "Газпрома" за пределы блока СНГ упали в 2022 году на 46% и в этом году могут упасть еще наполовину.

Ранее сообщалось, как дизельное топливо, производимое из российской нефти, продолжает попадать на европейский рынок. Также мы писали о том, что по данным The Wall Street Journal от 24 апреля, у российской государственной судостроительной компании United Shipbuilding Corporation из-за санкций заканчиваются детали для двигателей.