В обход эмбарго и санкций: экспорт российской нефти достиг нового максимума

В Москве отказались от своих планов сократить поставки на 500 тысяч баррелей в сутки в полном объеме и теперь будут наращивать объемы, чтобы компенсировать упущенную выгоду.

Российская Федерация даже на фоне введенных против нее жестких международных санкций за вторжение в Украину сумела увеличить экспорт нефти до максимума. Так в апреле 2023 года экспорт достиг пика после вторжения в Украину — до 8,3 млн баррелей в сутки, сообщается в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

По информации аналитиков, в Москве отказались от своих планов сократить поставки на 500 тысяч баррелей в сутки в полном объеме. В агентстве считают, что Россия может наращивать объемы, чтобы компенсировать упущенную выгоду.

Доходы страны от экспорта нефти выросли на 1,7 млрд долларов до 15 млрд долларов в апреле, но были на 27% ниже, чем в 2022 году, а налоговые поступления от нефтегазового сектора снизились на 64% в годовом исчислении.

"У России, похоже, нет проблем с поиском желающих купить свою нефть и нефтепродукты, часто за счет других членов ОПЕК+ на двухуровневом рынке, который возник после вступления в силу эмбарго", — отмечают в МЭА.

В агентстве прогнозируют, что мировой спрос на нефть вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки в годовом исчислении в 2023 году до среднего уровня 102 млн баррелей в сутки. Это на 200 тысяч баррелей в сутки выше, чем в прогнозе за март.

"Восстановление спроса в Китае продолжает превосходить ожидания: в марте страна установила исторический рекорд на уровне 16 млн баррелей в сутки", — утверждают в Международном энергетическом агентстве.

Также отмечается, что мировая стоимость нефти в течение последнего месяца снижалась на фоне сокращения промышленной активности и более высоких процентных ставок, "что в совокупности привело к тому, что сценарии рецессии набирают обороты".

"Текущий рыночный пессимизм, однако, резко контрастирует с более жестким рыночным балансом, который мы ожидаем во второй половине года, когда ожидается, что спрос превысит предложение почти на 2 млн баррелей в сутки", — добавили в МЭА.

Напомним,12 мая стало известно, что Евросоюз может отказаться от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Но даже если Евросоюз официально поддержит предложение о прекращении транзита нефти из РФ, останутся в силе исключения, разрешающие потоки через южную ветку линии, которая снабжает Венгрию, Словакию и Чехию.

А 8 мая СМИ писали о том, что Евросоюз закроет порты для судов, которые возят российскую нефть в обход санкций.