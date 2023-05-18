В энергосистеме уже дефицит: в "Укрэнерго" объяснили, будут ли украинцы без света

По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, дефицит возникает в вечерние часы, а вот утром и днем удается сохранять баланс за счет солнечной генерации.

В Украине с мая 2023 года стартовали масштабные ремонтные работы на атомных энергоблоках, поэтому в отечественной энергосистеме уже несколько дней наблюдается дефицит мощности. Его собираются покрывать за счет импорта тока из Европы и с помощью увеличения мощности тепловой генерации, рассказал в эфире телемарафона 16 мая председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, отключение света потребителям – это последняя мера, которая может быть применена.

"Дефицит, который может быть в течение лета, не означает отключений потребителей. Его можно урегулировать несколькими способами, и отключение потребителей – последний в перечне по приоритетности. Наиболее очевидный способ сбалансирования украинской энергосистемы – импорт электроэнергии из стран Евросоюза", – отметил он.

Дефицит в энергосистеме наблюдается уже сейчас, но только в вечерние часы. Поэтому Украина ограничивает экспорт электроэнергии в это время суток и больше нагружает энергоблоки. А сбалансировать систему в утренние и дневные часы позволяет работа солнечной генерации.

Кроме того, энергетики будут максимально задействовать энергоблоки ТЭС и ГЭС, которые не будут находиться на ремонтах.

К слову, все энергообъекты Украины из-за массированных ракетных и дроновых атак со стороны ВС РФ этой зимой работали в критических условиях. Оккупанты начиная с октября 2022 года десятки раз атаковали объекты магистральных сетей "Укрэнерго". В результате атак инфраструктура получила масштабные и сложные повреждения.

На фоне этого в Украине собираются пересмотреть тарифы на электроэнергию для всех потребителей, чтобы привлечь дополнительное финансирование для ремонта поврежденной инфраструктуры. Так, 12 мая нардеп Сергей Нагорняк сообщил, как в ближайшее время могут измениться цифры в платежках за электроэнергию для украинцев. По его словам, даже после пересмотра тарифов, хозяйства, которые получали субсидии, в дальнейшем будут их получать.

Тем временем 17 мая глава парламентского комитета по энергетике и ЖКУ Андрей Герус заявил, что тарифы на электричество в Украине в ближайшее время могут вырасти сразу в два раза.