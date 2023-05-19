Индекс шашлыка. Почему в Украине дорожает мясо и чего дальше ждать от цен

Как за год изменились стоимость мяса, которое покупают для приготовления шашлыка, и почему цены на него в апреле-мае растут особенно заметно?

Согласно данным Госстата, в апреле среди всех продуктов питания больше всего подорожали именно мясо и мясопродукты. Цены на эту группу товаров за месяц выросли на 3,3%, тогда как потребительские цены в целом прибавили всего 0,2%. Фокус в своем новом обзоре "Дорогая еда. Будет ли в Украине дорожать мясо и гречка и что влияет на цены" выясняет, с чем это связано.

Рост цен на мясо и мясопродукты на 3,3%, прежде всего на свинину, Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) связывает с повышенным спросом на этот вид мяса, особенно со стороны перерабатывающих предприятий.

"Рост цен повлек за собой повышенный спрос на мясо птицы и свинину накануне и в период Пасхальных праздников. А наибольшее подорожание свинины (на 2,5-5,4%), объясняется тем, что блюда из нее являются традиционными на пасхальном столе", — продолжает Наталья Копытец, ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Напомним, Пасху в 2023 году православные украинцы отпраздновали 16 апреля. А далее жители более безопасных регионов страны открыли сезон шашлыков и блюд на гриле на своих дачах или на природе.

Блюда из свинины традиционны на пасхальном столе Фото: volyn.tabloyid.com

По состоянию на 1 мая 2023 года килограмм сырого свиного шашлыка по информации мониторинга цен портала Минфин стоил 195,74 грн, тогда как в соответствующий период 2022 года цена на аналогичную продукцию составила 140,46 грн. Таким образом, за год килограмм свиного шашлыка подорожал на 55,28 грн (+39,4%).

Куриное филе, также часто покупаемое именно для шашлыков и гриля, 1 мая 2023 года в среднем стоило 144,45 грн за кг (+26,58 грн или 22,6%). То есть условный индекс шашлыка заметно опережает инфляцию, которая по данным Госстата в апреле 2023 года замедлилась до 17,9%. Но исключением стал наиболее экономный вариант – шашлык из куриных голеней. Они в начале мая 2023 года стоили 75,53 грн за кг и за год выросли в цене всего на 17,4%.

Шашлык из куриных голеней обойдется дешевле всего Фото: Getty Images

Наталья Копытец успокаивает, что до конца 2023 года неожиданные скачки цен на основные виды мяса – говядину, свинину и курятину не ожидаются. Однако собеседница Фокуса предупреждает, что в условиях войны, с постоянными ракетными атаками возможно уничтожение или разрушение производственных мощностей по выращиванию скота и птицы, что может вызвать сокращение предложения основных видов мяса и повышение цен на него. Напомним, именно из-за войны и вызванного ею сокращения поголовья птицы в конце 2022 года стремительно взлетели в цене куриные яйца.

Каким в целом должен быть показатель инфляции в 2023 году Фокус анализирует в своем новом обзоре "Дорогая еда. Будет ли в Украине дорожать мясо и гречка и влияет на цены". Также Фокус изучал, что летом будет с ценами на горючее.