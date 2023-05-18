Не выходя из дома: как украинцам зарегистрировать права на недвижимость во время войны

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры объясняют, что регистрация недвижимости подтверждает, что вы являетесь законным собственником имущества и делает невозможным подделку мошенниками документов о праве собственности.

Жители Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областей и города Луцк смогут подать заявление на регистрацию прав на недвижимое имущество на портале "Дия". Об этом 18 мая 2023 года сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Ранее подобной услугой на портале "Дия" могли пользоваться украинцы из Львовской области, Тернополя, Харькова и Чугуевского района Харьковской области. Другие украинцы, у которых не было возможности пользоваться порталом, должны были пройти как минимум три госучреждения, чтобы зарегистрировать права на свою недвижимость.

"Регистрация недвижимости подтверждает, что вы являетесь законным собственником имущества. Это, в свою очередь, делает невозможным подделку мошенниками документов о праве собственности на имущество. Регистрация права собственности в ДРРП обеспечивает данные, ведь те будут сохранены на защищенных цифровых носителях, в отличие от бумажных архивов. Например, после начала полномасштабной войны многие такие архивы уничтожили БТИ или разворовали оккупанты", – рассказали в ведомстве.

Как зарегистрировать недвижимость в "Дии"

Авторизоваться или зарегистрироваться на портале;

выбрать "Услуги" — "Земля, строительство, недвижимость" — "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество";

заполнить необходимую информацию и подать скан-копии документов;

подписать заявление с помощью электронной подписи.

Все данные и запрос в бюро технической инвентаризации (БТИ) будут отправлены автоматически, потом регистратор внесет информацию в Государственный реестр прав на недвижимое имущество (ДРРП). О результате заявитель сможет узнать, просмотрев статус в кабинете на портале "Дия". Также об этом сообщат письмом на электронную почту заявителя.

Напомним, ранее Фокус подробно объяснял, кому из украинцев в 2023 году придется заплатить налог на недвижимость.